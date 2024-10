Aktorka z Lublina odpadła z telewizyjnego show

Za nami szósty odcinek telewizyjnego show "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Od wielu lat ten program przyciąga przed ekrany tłumy widzów.

W piętnastej edycji na parkiecie mogliśmy przyglądać się zmaganiom aktorki pochodzącej z Lublina - Anny Marii Siekluckiej. Sławę przyniosła jej główna rola w filmowej trylogii "365 dni" zekranizowanej na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Blanki Lipińskiej.

Tanecznym mentorem aktorki w programie był Michał Kassin. W szóstym odcinku para zaprezentowała się w jive'ie i od jury otrzymała 27 punktów. Jak się okazało, za mało by przejść do kolejnego odcinka.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami)

Wraz z nią z programem pożegnał się wokalista Filip Lato ze swoją partnerką. Na profilu programu w mediach społecznościowych programu pojawiły się komentarze świadczące o tym, że aktorka nie powinna odpaść.

"Pani Iwona powinna każdy taniec oceniać indywidualnie a nie porównywać", "Widać że jurorzy są dziwnie do nich nastawieni już od 1 odcinka, moim zdaniem są jedni z lepszych nie robią tylko kółek ale dużo cięższe choreografię chore to jest jakie jest do nich nastawienie i nie rozumiem czy to przez te 365 dni czy jak nawet jeśli to nie powinno się mieszać jakiegoś tam filmu z takim programem gdy są tacy rewelacyjni", "Niestety … Uprzedzenia do tej pary widoczne z kilometra od samego startu programu . Dlatego ze w porównaniu do innych robią tak ciężkie choreografie ? Dlatego ze nie chodzą i nie obracają się tylko w prawo i lewo ale robią figury które gołym okiem widać ze są wymagające ? Czy jednak 365 dni tak strasznie ich wszystkich zniesmacza tyle lat po premierze ? Naprawdę , jest to tak żałosne że pan Maserak może sobie te wypociny o niefaworyzowaniu kogokolwiek wsadzić w dupe - każdy widz przed tv doskonale widzi co jest grane . Ama , Michał - SUPER ❤️ Nie przejmujcie sie zdaniem tych wielkich znawców " - to tylko kilka z nich.