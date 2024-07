Ale cyrk. Sztukmistrze zaraz opanują Lublin

Co dla dzieci?

Na zamkowych błoniach od 25 od 28 lipca będą występować utalentowane bliźniaczki Hadka: Wiktoria i Oliwia tworzące duet Aerial Twins. W ramach atrakcji dla dzieci zaprezentują spektakl „W Starym Teatrze”. Jest to historia lalkarza i marionetki opowiedziana poprzez piękny taniec na szarfie i kole akrobatycznym.

Z myślą o najmłodszych organizatorzy przygotowali specjalne miasteczko cyrkowe „FrikArt” – działa w Strefie Warsztatów na zielonych błoniach codziennie w godz. 12-16. Tu szykuje się niezły cyrk dla całych rodzin.

Najmłodsi będą mieli okazję poznać tajniki sztuki cyrkowej, jak żonglerka, chodzenie na szczudłach i po taśmie. Zapowiada się wiele godzin zabawy, która nie nudzi się nikomu. Ponadto kształtuje charakter, rozwija pasje, zachęca do sportowych ćwiczeń i uczy prawidłowej postawy ciała. Zajęcia, realizowane na wielu różnych stanowiskach ćwiczeń, są symultanicznie obsługiwane przez profesjonalnych, przeszkolonych do pracy z dziećmi animatorów. To zapewnia najmłodszym maksymalne bezpieczeństwo.

Dzieciom i ich opiekunom polecamy również Strefę Slackline na błoniach - idealne miejsce dla osób, które chcą poczuć adre-nalinę i rozwijać zdolność równowagi czy koordynacji ciała. W strefie tej każdy, niezależnie od wieku, może spróbować swoich sił. Instruktorzy udzielą wskazówek i wyeliminują błędy prowadząc warsztaty z podstawowych technik z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.