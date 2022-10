Protest w policji. Zaczęła się "Akcja 41"

Na realizację żadnego z tych postulatów nie zgadza się MSWiA i proponuje 7,8 proc. podwyżki. Poniedziałkowe rozmowy skończyły się fiaskiem i stąd decyzje związkowców o proteście. ­ – Jaką przyjmie formę, zdecydujemy za kilka dni. Musimy najpierw spotkać się z przedstawicielami związków innych służb i wówczas jako federacja podejmiemy decyzje – wyjaśnia Garbacz. A to oznacza, że policyjna akcja może lada dzień rozlać się na całą mundurówkę.

– Pierwsze decyzje protestacyjne Komitet zamierza ogłosić w dniu 20 października 2022 r., po posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych – wskazuje datę NSZZ Policjantów i zaznacza: – Ogłoszenie akcji protestacyjnej nie wyklucza kontynuowania rozmów z resortem.

Ale już wiadomo, że policyjna Solidarność idzie „na ostro”. Zarządziła w policji „Akcję 41”. Jej nazwa nawiązuje do art. 41 Kodeksu wykroczeń, a ten głosi „W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego”.

Czyli policjanci mają, zamiast mandatów, udzielać pouczeń. To będzie możliwe, kiedy np. sprawca wykaże „czynny żal”. – Wiadomo, że nie wszystkie wykroczenia, które są popełniane mogą zostać podciągnięte pod ten artykuł. Mówimy tutaj o kradzieżach, notorycznych wykroczeniach drogowych, którzy zasługują na to, aby mimo wszystko, zostać ukaranym mandatem. Nie mniej nasza akcja, ze względu na poziom inflacji, przyczyni się do tego, że obywatele odczują zaoszczędzone pieniądze w budżecie domowym – ogłosił sekretarz Rady Tymczasowej Sekcji Krajowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ Solidarność Jacek Łukasik.