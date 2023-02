Polski Bon Turystyczny to odpowiedź na związane z pandemią zamknięcie hoteli. Bony miały być pomocą dla branży turystycznej, która utraciła wtedy znaczną część dochodów.

Można nimi płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne dla dzieci organizowane w całej Polsce. Świadczenie to 500 zł na dziecko do 18. roku życia i 1000 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Wprowadzając je, ustawodawca określił, że płacić bonami będzie można do końca marca 2022.

Ponieważ zainteresowanie nie było zbyt duże, termin ten przedłużono do końca września, a później do końca marca 2023.

– Przedłużenie terminu obowiązywania programu jest dodatkowym wzmocnieniem ekonomicznym branży turystycznej, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja ekonomiczna nie powróciła do stanu sprzed restrykcji obowiązujących w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, i którym konflikt w Ukrainie dodatkowo utrudnił odbudowę ruchu turystycznego – uważają pracownicy Departamentu Polskiego Bonu Turystycznego i dodają, że tylko w województwie lubelskim od początku funkcjonowania programu do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego w regionie wpłynęło 80 133 363 zł.

W całej Polsce to już blisko 3 mld zł. Ale pieniędzy może być więcej, bo wiele bonów wciąż nie zostało zrealizowanych.

– Nadal jest grupa osób, która nie skorzystała z przysługującego im świadczenia lub nie wykorzystała w całości przysługujących środków. Liczba dzieci z województwa lubelskiego, którym przysługuje Bon Turystyczny wynosi 370 534. Do grudnia 2022 r. mieszkańcy regionu zrealizowali płatności bonem na kwotę 142 830 040 zł – podliczają urzędnicy. – Szacuje się, że mieszkańcy z województwa lubelskiego mogą wykorzystać jeszcze 47 130 209 zł dostępnych w bonach.

Termin obowiązywania programu upływa w marcu, ale bonem opłacić można też zaliczki na wyjazdy, które odbędą się nawet w wakacje. Ważne tylko, żeby płatność bonem nastąpiła do 31 marca 2023 roku.

Polski Bon Turystyczny można wykorzystać w ponad 28 tysiącach miejsc w całej Polsce. Także podczas jednodniowego wyjazdu, bez konieczności pokrywania noclegu dla całej rodziny lub blisko swojego miejsca zamieszkania.

Wszystkie informacje dotyczące programu oraz mapa obiektów przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym są dostępne na tej stronie.