Lublin: Bronowice nie odpuszczają. Chcą centrum kultury

Radni podjęli stosowną uchwałę, w której wnioskują o przyznanie środków finansowych na budowę Bronowickiego Centrum Kultury, które miałoby powstać przy ulicy Łabędziej 15.

– Pierwszy krok już został poczyniony. Przypomnę, że w tegorocznym budżecie znalazł się milion złotych na wykonanie projektu i jest on w opracowaniu. Okazuje się, że ta kwota jest jednak niewystarczająca, dlatego z rezerwy celowej naszej dzielnicy przekażemy na ten cel 45 tysięcy złotych – mówi Andrzej Szyszko, przewodniczący zarządu dzielnicy.

– Jeśli chodzi o budowę i wyposażenie obiektu, to według naszych szacunków potrzeba około 70 milionów złotych. Rozumiemy trudną sytuację miasta, dlatego znaczną część tej kwoty będziemy starali się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. By jednak móc ubiegać się o środki zewnętrzne, potrzebny jest co najmniej 10-procentowy „wkład” miasta. Bronowickie Centrum Kultury to marzenie naszych mieszkańców – dodaje Andrzej Szyszko.

BCK to jedna z trzech priorytetowych inwestycji dla radnych dzielnicowych. Dwie pozostałe to wykonanie remontu oraz poszerzenie o miejsca parkingowe i chodniki ul. Pogodnej na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Hanki Ordonówny oraz rewitalizacja Starych Bronowic i ul. Bronowickiej.

Co jeszcze chcą zrobić w przyszłym roku na Bronowicach?

- Potrzeby są ogromne, więc lista jest dość długa – mówi Szyszko. To remont ulicy Jesiennej 3, 5, 14, Krańcowej 109 od wjazdu i wyjazdu do Pogodnej 11, Krańcowej 106 od wjazdu z Targu Rynek Bronowice do ul. Droga Męczenników Majdanka, kontynuacja remontu ul. Firlejowskiej 14-16 na całej długości, wykonanie parkingów przy ul. Grabskiego na odcinku ul. Pogodna do ul. Łabędziej oraz przy ul. Majdan Tatarski 11 od strony ulicy Wrońskiej.

Bronowiccy radni chcą także doświetlenia ulic Jesiennej 1, 9 i Pogodnej 42/44 oraz remontu ul. Rolna Osada w całości i ul. Lotniczej od wjazdu z ul. Puchacza do Pogodnej 1 oraz ul. Sowiej na odcinku Puchacza 8 i Pogodnej 5. Jeśli znajdą się pieniądze to na rogu ul. Krańcowej i Droga Męczenników Majdanka 26 przy poczcie powstanie monitoring.

- Wnioskujemy także o przyznanie środków na leczenie zabytkowych drzew i konserwację oraz pielęgnację terenów zielonych, bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Czy na wszystkie nasze plany znajdą się pieniądze w budżecie trudno dzisiaj wyrokować. Na pewno część będziemy starali się zrealizować z rezerwy celowej – kończy Szyszko.