Budżet obywatelski po raz jedenasty. Miesiąc na zgłaszanie pomysłów

Panorama Lublina (fot. Archiwum)

Do 14 marca można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2025 rok. Właśnie wystartowała jedenasta edycja przedsięwzięcia, w którym to mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną wydane miejskie pieniądze. W puli jest prawie 15 mln zł.

