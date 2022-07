12 A A

Artystyczna podróż w czasie, dużo humoru i akrobatyki, a to wszystko w imię cyrkowej sztuki. Piątek to drugi dzień Carnavalu Sztukmistrzów, ulicznego festiwalu nowego cyrku w Lublinie. Do niedzieli ciekawych wydarzeń nie zabraknie

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować