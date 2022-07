Wystartował Carnaval. Co można zobaczyć do niedzieli

Piątkowe atrakcje zaczną się o godzinie 16. O tej porze warto zajrzeć na plac przed Centrum Kultury, gdzie wystąpi słowacka ekipa Street Theatre. Artyści zabiorą widzów w podróż do czasów socjalizmu, a konkretnie nad Balaton w roku 1982. Jeżeli ktoś nie zdąży na ten rejs, może liczyć na powtórki (piątek o godz. 20, sobota o godz. 16).

O godzinie 17 na pobliskim pl. Litewskim wystąpi Andy Spigola, balansujący między odwagą, głupotą i absurdem. – Jest to niespokojny playboy, miłośnik magii, tańca i dużych wysokości – zapowiadają Warsztaty Kultury. O tej samej godzinie swój występ w okolicach Pedetu zacznie też Flash Gonzalez wcielający się w rolę sympatycznego kloszarda.

Potem można wrócić przed Centrum Kultury na polski duet Rympau Duo lub przejść na pl. Krąpca, gdzie wystąpią Fantasmagorie. Obydwie grupy zaczną swoje występy o godzinie 18.

O godz. 19 publiczność na pl. Litewskim przejmie argentyński duet Cie Rampante z programem „Rococó”. – Z humorem łączy cały wachlarz technik cyrkowych od akrobatyki, przez manipulacje przedmiotami do balansu na kole – zapowiadają organizatorzy festiwalu.

Po tym występie najlepiej pozostać na pl. Litewskim. O godzinie 20 jego fragment zmieni się w domowy salon z nienaturalnie wielką kanapą, w którym przed publicznością wystąpi grupa Double Take Cinematic Circus. To widowisko zostanie powtórzone już tylko raz: w sobotę o godz. 18.

Jednym z tych widowisk, które podobno żal przegapić, jest akrobatyczne show francuskiego żeńskiego tercetu Cie Mesdemoiselles. Panie będą wykonywać akrobacje na kilkumetrowej konstrukcji, która stanie na Błoniach obok Zamku. W piątek i sobotę spektakl będzie można obejrzeć o godzinie 21.

W sobotę będzie można zobaczyć również argentyński duet Menayeri Circo z widowiskiem, w którym w niecodziennych konkurencjach będą rywalizować ze sobą dwie ekscentryczne panie. Pojawią się na pl. Krąpca o godz. 15 i 20. W sobotnim spacerze warto też znaleźć czas na znalezienie się o godz. 16 na pl. Po Farze, gdzie wystąpi Dani, portugalski artysta, który wyciąga gości z widowni i odgrywa z nimi różne scenki. Zobaczymy go jeszcze tylko raz, o godz. 20.

Na kawę z akrobacjami i iluzją zaprasza na godz. 17 argentyńska artystka Cami Bastera, która pojawi się na Rynku (na tyłach Trybunału Koronnego) także o godz. 20.

W sobotę i niedzielę w malowniczej scenerii Starego Miasta pojawi się włoska ekipa Compagnia Lanutti e Corbo z widowiskowym, nieco bajecznym, nieco surrealistycznym programem „Zirk Comedy”. Zobaczymy ich 30 lipca o godz. 15 i 18 oraz dzień później o godz. 15 i 17.

Dzieciom może się podobać to, co zaprezentuje Magic Mark, filipiński iluzjonista, który chętnie angażuje do występów publiczność. W sobotę zobaczymy go o godz. 16 i 19 na pl. Litewskim.

Wszystkie wspomniane widowiska można oglądać za darmo. W programie jest znacznie więcej widowisk, zarówno darmowych, jak i płatnych. Dokładny spis atrakcji można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu carnavallublin.eu. Podczas planowania spacerów nie warto odkładać na później tych występów, na których zależy nam najbardziej, bo prognozy na niedzielę nie są zbyt korzystne.