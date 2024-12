Chatka z piernika. Co zbudują studenci?

Wydarzenie zaplanowano w holu Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Każda drużyna, składająca się z dwóch osób, będzie miała dwie godziny, by stworzenie piernikowej budowli. Organizatorzy zapewniają materiały, takie jak wafle czy masa kajmakowa, ale to uczestnicy muszą wykazać się kreatywnością i precyzją.

Jury zwróci szczególną uwagę na estetykę wykonania i projekty najlepiej oddające ducha świąt.

– Ten konkurs to świetna okazja, aby oderwać się od nauki i stworzyć coś wyjątkowego związanego z okresem świątecznym. Daje studentom przestrzeń do zabawy, ale też do wykorzystania swoich zdolności manualnych i poczucia estetyki – mówi Radosław Kostyła, współorganizator wydarzenia z Samorządu Studenckiego Wydziału Budownictwa i Architektury, – Liczymy na kre-atywność uczestników i ciepłą, radosną atmosferę.