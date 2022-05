Chcą być radcami prawnymi, głowią się nad zadaniami. Trwa egzamin radcowski w Lublinie

Egzamin składa się z pięciu części i trwa 4 dni. W pierwszym dniu egzaminu zdający rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim – zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim dniu – zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut.

Natomiast w czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki, a czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut.

– Zdający piszą egzamin na własnych komputerach z wykorzystaniem specjalnej aplikacji, która blokuje możliwość kontaktu z innymi programami komputerowymi. Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie mogą posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji – informuje Ewa Urbanowicz, rzecznik prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Pretendenci do tytułu radcy prawnego zostali podzieleni na dwie grupy przypisane do dwóch komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Do egzaminu zawodowego przystępują łącznie 93 osoby.

Egzamin odbywa się w hotelu Luxor w Lublinie.