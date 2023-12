Choinka za krew. Dawcy nie muszą już kupować drzewka

Akcja odbyła się pod siedzibą lubelskiego RCKiK oraz pod Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie stanął specjalny krwiobus. Świąteczny upominek dla wszystkich chcących podzielić się tym darem miał zachęcić do pomagania innym.

Krwi nie da się wyprodukować, dlatego jest ona tak cenna. Taką świadomość ma chociażby pan Rafał, który jako honorowy dawca, w tym roku postanowił urządzić rodzinne oddawanie krwi.

Do akcji włączyła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, która zapewniła świerki dla wszystkich dawców.

>>> Drzewko za krew. Taka "świąteczna promocja" RCKiK <<<

- To jest trzecia edycja. Mamy okres przedświąteczny, gdzie jesteśmy zabiegani i potrzebny jest jeden taki dzień zatrzymania się, gdzie mamy przemyślenia, że możemy drugiemu człowiekowi dać coś najcenniejszego co posiadamy. Bo to jest dar życia i gdy zasiądziemy przy wigilijnym stole, poczujemy zapach lasu, to będziemy jednocześnie świadomi tego, że darowaliśmy drugiemu człowiekowi odrobinę od siebie – zaznacza Roman Sakowicz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.