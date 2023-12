Drzewko za krew. Taka „świąteczna promocja” w RCKiK

– To nie jest nowa akcja. Została zainicjowana trzy lata temu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, my dołączyliśmy do niej w zeszłym roku, a w tym, znów dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Józefów kontynuujemy i mam nadzieję, że stanie się już naszą tradycją – mówi dr Anna Mika, kierownik zamojskiego Terenowego Oddziału RCKiK.

Świąteczne drzewko będzie miał możliwość odebrać każdy, kto w piątek odda krew w Zamościu, ale takie same prezenty-podziękowania przygotowano dla osób, które zgłoszą się na akcję terenową organizowaną w Biłgoraju.

– Nasz ambulans zaparkuje przy siedzibie tamtejszego nadleśnictwa przy ul. Zamojskiej. Rejestracja dawców potrwa od godz. 8.30 do 12 – zacheca dr Mika.

Podkreśla, że krwią warto się dzielić nie tylko wtedy, gdy otrzymuje się coś w zamian. Bo to wyjątkowa okazja, by nie wydając ani złotówki, sprawić naprawdę bezcenny prezent komuś, kto tego bardzo potrzebuje. – Czas zbliżających się świąt, to doskonała okazja do czynienia dobra – uważa lekarka.

Do zgłaszania się na donację zachęca zwłaszcza mieszkańców Zamościa, bo, jak przyznaje, ostatnio obserwuje, że jest ich mniej niż bywało wcześniej. – Bardzo aktywnie w krwiodawstwo włączają się mieszkańcy gmin. Pięknie rozwija się nam krwiodawstwo w Biłgoraju, również w Hrubieszowie, a w samym mieście Zamość jest słabiej. Czas to zmienić – zachęca dr Mika.