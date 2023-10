Ciężarówki z papierosami zamiast szkła. Grupa przestępcza rozbita

Grupa działała na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, a także poza granicami Polski.

W działania zaangażowani byli funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), CBŚ i Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Zatrzymano 8 podejrzanych i przejęto urządzenia do mielenia, cięcia i rozdrabniania tytoniu oraz blisko 10 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Członkom zorganizowanej grupy przestępczej zarzuca się przemyt ok. 39 mln szt. papierosów o wartości prawie 29 mln zł.

– Na trasie szybkiego ruchu S8, w okolicach Kierzna i Niwiska, funkcjonariusze KAS zatrzymali do kontroli dwa samochody ciężarowe, które miały przewozić tafle szkła do Francji. W samochodach znajdowało się 9,9 mln szt. papierosów (495 tys. paczek) o szacunkowej wartości rynkowej ok. 7,5 mln zł– relacjonuje Michał Deruś, rzecznik IAS w Lublinie. Na prywatnej posesji w powiecie żyrardowskim funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 31 tys. szt. papierosów różnych marek, tytoń oraz urządzenia służące do mielenia, cięcia i rozdrabniania tytoniu, a także blisko 87 tys. tabletek silnego środka przeciwbólowego.

Straty skarbu państwa z tytułu nieopłaconych podatków oszacowano na ponad 45 mln zł.