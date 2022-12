Co najmniej trzy włamania do mieszkań w Lublinie to ich sprawka. Planowali kolejne

Pod koniec ubiegłego tygodnia lubelscy policjanci przeprowadzili specjalne działania skierowane przeciwko mieszkaniowym włamywaczom grasującym na terenie Lublina. W trakcie obserwacji, w dzielnicy Czuby dzielnicowi z 7. komisariatu zauważyli podejrzanych mężczyzn. Ich zachowanie wskazywało, że mogą planować kolejne przestępstwo. Zostali zatrzymani.

27-latek oraz 33-latek, obywatele Gruzji, trafili do policyjnej celi. Policjanci po analizie ostatnich zdarzeń szybko ustalili, że mają na swoim koncie co najmniej trzy włamania do mieszkań na terenie Lublina. Do przestępstw doszło na początku grudnia.

– Ich łupem padły pieniądze oraz biżuteria. Łączne straty oszacowano na blisko 20 tysięcy złotych. Zatrzymani na wniosek policjantów i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci w dalszym ciągu prowadzą czynności w tej sprawie i typują podejrzanych do innych podobnych przestępstw. Sprawa na charakter rozwojowy.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.