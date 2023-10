Gdzie i co zjeść w Lublinie? Kebab, pizza, a może burger

Restauracja z całą pewnością nietuzinkowa. Co w pierwszej kolejności należy wymienić, nie zjemy tam mięsa. Jeśli na starcie komuś będzie to przeszkadzać, powinien w tym momencie przejść do kolejnego punktu. Jeśli jednak nie okaże się to wielkim problemem, to uświadczysz pysznego hinduskiego jedzenia w restauracji prowadzonej przez przedstawicieli tamtejszej kultury. Porcje będą duże, a jedzenie syte, można powiedzieć, że aż do przesady.

A na deser – koniecznie nie zapomnij! – zamówić tamtejsze lody różano-pistacjowe. Intensywność tego doznania, mieszanina wielu przyjemnych smaków – jest nie do opisania. Dla samych już tych lodów warto przyjechać do naszego miasta. Mogę ręczyć, że już one wystarczą, aby nasz hipotetyczny przyjaciel czuł satysfakcję ze swojej kulinarnej wizyty.