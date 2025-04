Plac Konstytucji 3 to spółka, która złożyła najniższą, ale jednocześnie zwycięską ofertę na wynajem Czarciej Łapy. Ta przez ostatnie lata nie miała łatwo.

Działała od lat 50. XX wieku pod różnymi właścicielami, ale kilka lat temu ostatecznie zniknęła z listy punktów gastronomicznych w mieście. Potem zajął się nią Janusz Palikot. Miał być remont, miała być produkcja alkoholu na miejscu, a skończyło się kontrowersjami, długami i zarzutami lubelskiego byłego polityka PO i biznesmena.

Po tej nieudanej próbie lokal położony w samym sercu Lublina znów czekał na nowych najemców. Jest on własnością miejskiej spółki LPGK, która w konkursie ustaliła minimalną cenę wynajmu 55 zł netto za mkw. Tych metrów jest tam 460.

I tu wracamy do samego konkursu. Wpłynęły trzy oferty. Od zarejestrowanej w Katowicach Toscanizzazione Art. Bistro opiewająca na 121 zł netto za mkw, spółki z Mętowa — KING MAX — 90 zł za mkw i trzecia, najniższa, opiewająca na 71 zł za mkw od wspomnianej spółki Plac Konstytucji 3 zarejestrowanej w Warszawie.

Wybrana została… najniższa oferta. Pozostałe oferty miały być niezgodne z warunkami konkursu, przez co zostały odrzucone.

Znani w Lublinie restauratorzy zajmą się nowym lokalem

Wydaje się, że Czarcia Łapa „wpadła” w dobre ręce. Właściciele spółki Plac Konstytucji 3 są już obecni na lubelskim rynku. Maciej Woźniak i Jan Dunin Kozicki są właścicielami najpopularniejszych lokali w mieście. Queen Mama, Pub Św. Michał, Dirty Joe, Pyzata Chata, to jedne z najchętniej odwiedzanych lokali gastronomicznych w Lublinie.

Dwa pierwsze wymienione lokale są zamknięte decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdyż jak stwierdzono, kamienica grozi zawaleniem. Możliwe, że to te lokale znajdą się w miejscu gdzie niegdyś znajdowała się Czarcia Łapa.

Spółka Plac Konstytucji 3 zaproponowała cenę 71 zł netto za mkw, co oznacza, że miesięczny czynsz, jaki zapłaci za lokal wyniesie ponad 30 tys. zł.

Otwarcie? Nieprędko. W lokalu wciąż trzeba przeprowadzić remont. Jest to jeden z wymogów do podpisania umowy. Dodatkowo, aby do tego doszło potrzebna będzie kaucja. Jej wysokość LPGK ustalił na trzy miesięczne czynsze.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowy lokal otworzy drzwi dla gości, ale jedno jest pewne — przed inwestorami sporo pracy.