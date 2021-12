Lublin. Czasem trzeba zadzwonić, żeby odśnieżyli ulicę

Zaniepokoiło go też zdarzenie, do którego doszło na tej ulicy. – Samochód wypadł poza drogę taranując ogrodzenie. Interweniowała policja. Czy musi zdążyć się jakaś tragedia, aby miasto przypominało sobie o tej ulicy? Czy tak trudno, aby posypać ulicę solą? – pyta nasz Czytelnik.

Ratusz tłumaczy, że ul. Białkowska Góra jest jedną z ulic, które nie są odśnieżane przez miasto stale, tylko interwencyjnie, gdy upomną się o to mieszkańcy.

– Tereny niebędące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czy też po otrzymanym zgłoszeniu. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem – stwierdza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Dodaje, że po zgłoszeniu ulica została odśnieżona.

Wczoraj Białkowska Góra była względnie dobrze utrzymana. O wiele gorzej wyglądała sąsiadująca z nią Floriańska, której jezdnia wciąż była śliska, niebezpiecznie było również na przyległym do niej wąskim chodniku. Lód zalegał także na dużych fragmentach chodnika wzdłuż ul. Kalinowszczyzna.

Gdzie można interweniować w sprawie nieodśnieżonych i oblodzonych dróg?

– Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 81 466 57 89 – informuje Góźdź. Dyżurny Zarządu Dróg i Mostów powinien być obecny pod tym numerem w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 6-21 oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 7 do 21. – W pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 do Straży Miejskiej.