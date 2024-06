Darmowe wejściówki na Budkę Suflera. Zespół zagra dwa razy

>>O tej sprawie pisaliśmy już tutaj<<

Bilety, które były w puli Wydziału Kultury Urzędu Miasta rozdawane miały być od poniedziałku od godziny 11.30. Kolejka jednak ustawiała się dużo wcześniej. Ostatecznie o godzinie 11.25 stojący w niej mieszkańcy, usłyszeli, że darmowe wejściówki się skończyły. Kilkaset osób odeszło z pustymi rękami.

Poprosiliśmy pracowników ratusza o komentarz w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że „wejściówki na sobotni koncert Budki Suflera rozeszły się w ciągu kilkunastu minut od momentu ich wydawania. Łącznie rozdysponowano ponad 200 wejściówek”.

Muszla koncertowa w Ogrodzie Saskim pomieścić może 999 osób na miejscach siedzących. Z całej puli ok. 400 wejściówek, którymi dysponowało miasto, część odebrał wczoraj zespół, do dystrybucji we własnym zakresie. Tym samym część wejściówek otrzymały osoby oczekujące w kolejce po bilety bezpośrednio od członka zespołu Budki Suflera ­– wynika z relacji Anny Czerwonki z miejskiego ratusza.

– Rozdawanie wejściówek zaplanowano od godz. 11.30. Kolejka ustawiła się jednak już ok. godz. 9.00. Z uwagi na bardzo dużą liczbę oczekujących osób, w tym grupę osób starszych, wydawanie wejściówek rozpoczęto kilkanaście minut wcześniej. Pracownicy Wydziału Kultury reagowali na bieżąco i adekwatnie do sytuacji, dlatego z uwagi na ogromne zainteresowanie, podjęli decyzję o przekazywaniu maksymalnie 2 zaproszeń jednej osobie, a nie jak pierwotnie zakładano 4 – tłumaczy sytuację Czerwonka.

Poza Wydziałem Kultury Urzędu Miasta darmowymi wejściówkami dysponowały także Radio Lublin, TVP3 oraz Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, a także sam zespół.

Dla mieszkańców, którym nie udało się dostać darmowego biletu jest jednak dobra wiadomość. Będzie bowiem kolejna okazja na zobaczenie zespołu.