Dla tancerzy i nie tylko. Warsztaty i wydarzenia edukacyjne w CK

Najszybciej trzeba się decydować na udział w laboratorium dźwiękowo-ruchowym – tworzenie muzyki do spektakli. Zostały ostatnie wolne miejsca. Zajęcia trwające między 13 a 16 grudnia prowadzi Przemek Degórski. Deklaracja uczestnictwa zakłada udział we wszystkich czterech dniach coachingu.

Warsztat będzie mieć charakter teoretyczno-praktyczny, podczas którego Przemek Degórski przybliży i podzieli się narzędziami oraz sposobami myślenia o tworzeniu dźwięku dla form performatywnych. W oparciu o spektakl "Café Müller" w reżyserii Dominika Więcka, będący zarazem produkcją powstałą w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Lublin w Centrum Kultury w Lublinie uczestnicy będą się zastanawiać nad możliwymi alternatywami dźwiękowymi spektaklu.

Wstęp na zajęcia wolny. Zapisy poprzez formularz: TU

Warsztat skierowany jest do osób praktykujących i tworzących muzykę lub inne formy dźwiękowe, które zainteresowane są szczególną specyfiką tworzenia muzyki w kontekście ruchu, tańca i choreografii. Wymagane jest posiadanie własnych słuchawek oraz komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DAW. Organizatorzy do 6 grudnia 2022 r. skontaktują się z wybranymi osobami.

Więcej na stronie organizatora, czyli ck.lublin.pl

***

W najbliższy piątek, 9 grudnia o godz. 16.30 i 19 Dominika Wójtowicz poprowadzi warsztaty dla kobiet „Obudź mięśnie dna miednicy”. Warsztaty składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej części uczestniczki poznają anatomię i fizjologię dna miednicy. Skoncentrują się na prawidłowych nawykach, by wiedzieć jak codziennymi zachowaniami wspierać dno miednicy. Druga i główna część warsztatu będzie opierać się na praktyce, w czasie której zlokalizują, odciążą, rozluźnią i wzmocnią mięśnie dna miednicy. Prowadząca jest fizjoterapeutką uroginekologiczną, nauczycielką Pilates. W pracy łączy wiedzę z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej oraz treningu medycznego. Zajęcia na sali prób nr 4 w Centrum Kultury w Lublinie. Koszt 30 zł. Zapisy: centrumruchu.ltt.art.pl.

***

Warsztaty z partnerowania i kontakt improwizacji proponuje Sebastian Flegiel. Zajęcia zaplanowano na sobotę, 10 grudnia od godz. 10.30 do 17.30 na sali prób nr 4 w CK. „Loty wzloty przyloty doloty” poświęcone są tematyce partnerowań w tańcu. - Zaczniemy zgłębiać tajniki dynamicznych partnerować w oparciu o technikę Kontakt Improwizacji oraz techniki prowadzące do zamiany upadku na lądowanie. Poznamy partnerowania małe i duże, skupiając się na budowaniu bezpieczeństwa oraz na swobodzie działania – informują organizatorzy. Sebastian Flegiel jest tancerzem, ruchowcem, performerem, dyplomowanym instruktorem tańca, certyfikowanym masażystą oraz adeptem Aikido. Fascynuje go motoryka, anatomia, dynamika ruchu.

Koszt zajęć 75 zł; zapisy: centrumruchu.ltt.art.pl

***

Zaproszenie dla tancerzy z doświadczeniem w technice tańca klasycznego i współczesnego do udziału w masterclass z Anną Hop. Masterclass ruchowo - choreograficzny w trakcie którego uczestnicy będą bawić się narzędziami twórczymi, które prowadząca stosuje w pracy. Zajęcia zaczną się rozgrzewką, po czym wszyscy wspólnie zagłębią się w zadania i poszukiwania twórcze pobudzające kreatywność. Anna Hop to tancerka, choreografka, pedagog. Tancerka Polskiego Baletu Narodowego, laureatka wielu konkursów.

Zajęcia będą na sali prób nr 4. Koszt udziału 100 zł; zapisy: centrumruchu.ltt.art.pl

***

Wstęp wolny jest na zajęcia organizowane przez Lubelski Teatr Tańca dla seniorek. Osoby 60+ które kochają taniec i chcą go poznać mogą przyjść we wtorek 20 grudnia o godz. 12 do sali prób nr 4. Wstęp jest wolny, trzeba się jedynie zapisać wysyłając informację: taniec@ck.lublin.pl.

Zdaniem organizatorów poprzez ćwiczenia i kreatywne działania taneczne w każdym wieku możemy odkrywać własne możliwości, zdrowo i aktywnie myśląc o funkcjonowaniu ciała. Zajęcia ruchowe działają wspomagająco na uwolnienie napięć w ciele, na procesy uczenia się, m.in na koordynację ruchową i świadomość ciała, mające znaczenie dla zdrowej postawy.

W ramach cyklu warsztatów „O tańcu i z tańcem”, które prowadzi Anna Żak (LTT) oprócz zajęć ruchowych są projekcje filmowe i rozmowy.

Wydarzenia są realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Operatorem lokalnym programu jest Centrum Kultury w Lublinie.