Do świąt jeszcze daleko, ale miasto już się szykuje

Do 22 sierpnia lubelski Ratusz poszukuje wykonawcy, który w sezonie zimowym 2024/2025 obsłuży miejskie iluminacje w centrum. Podobnie jak w tamtym roku i poprzednich latach na deptaku oraz na placu Litewskim zabłysnąć mają nie tylko napis „I Love Lublin” w świątecznym wydaniu, ale także bombka do siedzenia, choinka i karuzela. Dodatkowo drzewka zostaną przyozdobione świecącymi lampkami, a latarnie rozetami. Dodatkowo w centrum pojawi się także 13 metrowa choinka imitująca naturalny świerk, pięć figur anioła, anielskie skrzydła, altana i prezent z przejściem oraz ramka do zdjęć.

Przedsiębiorstwo, które podejmie się obsługi lubelskich zimowych ozdób po odebraniu ich z magazynu będzie miało za zadanie przede wszystkim obsługę i bieżące naprawianie ewentualnych uszkodzeń. Po zakończonym sezonie trzeba świecące ozdoby oczywiście odstawić z powrotem do magazynu.

Za wszystkie te prace miasto zgodnie z planem budżetowym na ten rok planuje zapłacić maksymalnie 140 tysięcy złotych, a na oferty czeka do 22 sierpnia.