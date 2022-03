Duża awaria na kolei, problemy w całym kraju. Co z pociągami w Lublinie?

Do awarii urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie ruchem kolejowym doszło dziś rano, około godziny 4 rano, w kilkunastu miejscach na terenie kraju. Chodzi o problemy z Lokalnymi Centrami Sterowania, z których zdalnie prowadzony jest ruch pociągów na danym obszarze. Z tego powodu urządzenia muszą być obsługiwane przez pracowników w terenie.

– Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut. Mogą być odwołane pociągi, wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa lub jazda pociągów zmieniona trasą – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

W Lublinie awaria na razie nie daje się zbyt mocno we znaki. Duże opóźnienia mają tylko dwa pociągi. 1,5 godziny po czasie ma dotrzeć do Lublina poranny pociąg Jagiełło z Krakowa, który zgodnie z rozkładem jazdy powinien być u nas o godz. 9.42. Ponad godzinne opóźnienie ma też Kochanowski z Bydgoszczy przez Warszawę do Lublina, którego problemy zaczęły się za Włocławkiem. Pociąg powinien być planowo w Lublinie o godz. 9.47, ale już teraz do tego czasu trzeba dodać 67 minut. W przypadku innych pociągów, mających przyjechać lub wyjechać z Lublina, opóźnienia, jeśli są, to kilkuminutowe.

Kolej zapewnia, że powołała specjalny zespół złożony z pracowników spółek przewozowych i spółki odpowiedzialnej za tory, aby „na bieżąco organizować ruch pociągów”.