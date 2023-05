Nie ma obecnie większej i droższej inwestycji w Lublinie od budowy Dworca Metropolitalnego. Powstaje w pobliżu Dworca PKP Lublin Główny, bo zamysłem władz Lublina jest stworzenie w tym obrębie nowego centrum komunikacyjnego. Przypomnijmy, że to właśnie z Dworca Metropolitalnego mają przenieść się przewoźnicy korzystający dziś z dworca PKS przy al. Tysiąclecia.

Nowy dworzec miał być gotowy w ubiegłoroczne wakacje. Ale się nie udało. Do niedawna aktualny był termin 15 maja, ale też został zmieniony.

>>>Nowy dworzec w Lublinie będzie gotowy później<<<

Teraz datę ukończenia inwestycji wskazano na drugą połowę października. To nie koniec niespodzianek, bo budowa znacznie podrożała. Generalny wykonawca, firma Budimex zwróciła się do miasta z roszczeniem zwiększenia wynagrodzenia. Jako powód podała znaczący wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. Chodziło o ok. 90 mln zł.

Ostatecznie w wyniku mediacji Ratusz ma dopłacić do inwestycji 49 mln zł. - Uznaliśmy, że ryzyko wejścia w spór sądowy byłoby o wiele gorszym rozwiązaniem – tłumaczył zastępca prezydenta Lublina, Artur Szymczyk.

Według umowy z końca 2020 roku budowa Dworca Metropolitalnego miała kosztować 231 mln zł. Jej aktualna wartość wraz z aneksami (bez uwzględnienia wynegocjowanych w wyniku mediacji 49 milionów) to ponad 252 mln zł.

Nie tylko dworzec

Zaznaczmy, że Budimex zajmuje się nie tylko budową dworca, ale kompletną przebudową okolicznych ulic. I to właśnie jest przyczyną zamknięcia dla ruchu ulicy Gazowej. To z kolei powoduje poważne zmiany w komunikacji miejskiej.

Inaczej muszą pojechać niektóre autobusy i trolejbusy. Zmiany dotyczą linii:

1,

13,

30,

34,

45,

154,

161.

Linia nr 1. W kierunku przystanku Pancerniaków Felicity 01: … - Krochmalna - Młyńska - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - Lubelskiego Lipca '80 - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 02.

W kierunku przystanku Zalewskiego 01: … - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Krochmalna - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 03.

Linia nr 13. W kierunku przystanku Paderewskiego 01: … - Krochmalna - Młyńska - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - Lubelskiego Lipca '80 - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 02

W kierunku przystanku Os. Poręba 01: … - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Krochmalna - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 03.

Linia nr 30. W kierunku przystanku Smugi 01: Dworzec Główny PKP 02 - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - Lubelskiego Lipca '80 - Al. Zygmuntowskie - al. Piłsudskiego - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanków: Arena Lublin NŻ 02 i Targi Lublin 02

W kierunku przystanku Dworzec Główny PKP 01: … - al. Piłsudskiego - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Dworzec Główny PKP 01

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku: Arena Lublin NŻ 03

Linia nr 34. W kierunku przystanku Koncertowa 01: Dworzec Główny PKP 02 - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - pl. Bychawski - Wolska - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 02

W kierunku przystanku Dworzec Główny PKP 01: … - Wolska - pl. Bychawski - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Dworzec Główny PKP 01

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 03

Linia nr 45. W kierunku przystanku Metalurgiczna 01 / Mełgiewska WSEI 01: … - Krochmalna - Młyńska - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - pl. Bychawski - Wolska - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 02

W kierunku przystanku Węglin Wróbla 01: … - Wolska - pl. Bychawski - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Krochmalna - …

Autobusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 03

Linia nr 154. W kierunku przystanku Chodźki-szpital 03: … - Muzyczna - Stadionowa - Młyńska - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - Lubelskiego Lipca '80 - …

Trolejbusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 02

W kierunku przystanku Węglin 03: … - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Stadionowa - Muzyczna - …

Trolejbusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 03

Linia nr 161. W kierunku przystanku Felin 01: … - Krochmalna - Młyńska - Dworcowa - rondo Suligowskiego - al. Piłsudskiego - pl. Bychawski - Wolska - …

Trolejbusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 02

W kierunku przystanku Os. Poręba 01:… - Wolska - pl. Bychawski - Lubelskiego Lipca '80 - rondo Suligowskiego - Dworcowa - Młyńska - Krochmalna - …

Trolejbusy będą kursować z pominięciem przystanku Arena Lublin NŻ 03.