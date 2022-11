– Przygotowane schronienia zostały zabezpieczone gałązkami oraz opatrzone tabliczkami informującymi o tym, że w kopcu śpi jeż, Postawione tabliczki mają zwracać uwagę przechodniów i być dla nich inspiracją do podejmowania podobnych działań – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza.

– Jeże stanowią dla ludzi ogromne wsparcie w walce ze ślimakami i uciążliwymi owadami. Zbliżający się sezon zimowy jest dla nich wyzwaniem, muszą one znaleźć dogodne warunki do hibernacji. Dlatego po raz kolejny zaprosiliśmy lubelskie przedszkolaki do tworzenia bezpiecznych schronień dla tych ssaków – tłumaczy Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.