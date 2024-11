Dzień Kariery na Lubelskiej Akademii WSEI - praca, praktyki i możliwości

W Miejskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest obecnie niespełna 7 tys. osób. Liczba ta w stosunku do stycznia br. spadła o prawie tysiąc osób i jest znacznie mniejsza niż w latach wcześniejszych.

Jak twierdzą eksperci, rynek pracy jest jednak trudny i nie każda młoda osoba umie znaleźć zajęcie dla siebie. Z pomocą przychodzi Dzień Kariery organizowany przez Lubelską Akademię WSEI i Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Dla jednych była to okazja, by znaleźć pracę, dla innych, by pozyskać kompetentnego pracownika.

– Przede wszystkim oferujemy praktyki studenckie oraz staże. Jest też możliwość zatrudnienia studentów, czy osób długotrwale poszukujących pracy. Nabór prowadzimy na bieżąco. Mamy placówki praktycznie w każdym powiecie i potrzebujemy wykwalifikowanej kadry – mówi dr Grzegorz Niećko z oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas Dnia Kariery swoją ofertę zaprezentowały lubelskie firmy, fundacje i przedsiębiorstwa. W sumie ponad 40 wystawców, a w tym m.in. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Agenda Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Fabryka Cukierków “Pszczółka”, a także Lubelski Węgiel “Bogdanka”.

– Ofertę pracy można znaleźć zawsze na naszej stronie. Możliwości są najróżniejsze - od stanowisk administracyjnych, po wiele innych – mówi Joanna Wielgosz, przedstawicielka “Bogdanki”.

Pomoc w rozwoju kariery oferuje również Miejski Urząd Pracy, który organizuje staże, prace interwencyjne, a także doposażenia do stanowiska pracy i szkolenia pod zapotrzebowania pracowników. Możliwości są różne.

– Młodzi bardzo aktywnie korzystają także ze środków na utworzenie działalności gospodarczej. W tym roku mieliśmy ponad 400 złożonych wniosków na tę formę wsparcia. Wśród tej grupy blisko połowę stanowią osoby do 30. roku życia, które chcą wziąć swoją karierę we własne ręce, skorzystać z możliwości uzyskania środków, zakupić sprzęt. Muszę przyznać, że te wnioski są bardzo rozwojowe. Wypełniają niszę w różnych dziedzinach. Przede wszystkim w usługach – mówi Katarzyna Kępa, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Tegoroczny Dzień Kariery przyciągnął osoby poszukujące pracy, a przede wszystkim studentów i licealistów.

– Studiuję tutaj, obecnie na 2. roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Myślę, że to dobra pora, aby pomyśleć o tym co dalej, zwłaszcza że przede mną praktyki - mówi Magda, jedna z uczestniczek. – Prowadzimy kształcenie na 25 kierunkach studiów o profilu praktycznym, których celem jest koncentrowanie się na potrzebach pracodawców. Ta współpraca, ta synergia między instytucjami rynku pracy i uczelniami może nas przybliżyć do tego efektu w postaci dobrej oferty edukacyjnej, dobrych absolwentów – podkreśla dr Mariusz Paździor, prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich w Lubelskiej Akademii WSEI.

Podczas wydarzenia chętni mogli również na miejscu skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Studenci wykonywali m.in. pomiary ciśnienia, cukru, cholesterolu, a także EKG, spirometrię i analizę składu ciała.