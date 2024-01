Dziewczęta ratują zwierzęta. I całkiem dobrze im to wychodzi

Na pomysł stworzenia projektu „Dziewczęta ratują zwierzęta” uczennice V LO w Lublinie wpadły 3 lata temu.

- Chciałyśmy wnieść swoją cegiełkę, aby zmienić świat na lepsze. Zwierzęta to dość powszechny temat, ale przez to, ile ich jest w schroniskach, widać, że nadal jest aktualny i ważny. Ludzie są nieodpowiedzialni i często niewłaściwie się nimi zajmują. Cała nasza grupa też ma swoich pupili. Miłość do zwierząt nas połączyła – przyznaje Wiktoria Majewska, jedna z członkiń projektu.