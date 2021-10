Elektryczna nowość wyjedzie na ulice Lublina

Na kursy z pasażerami wysłanych ma być na razie pięć z dwudziestu elektrobusów, które dostarczono już do Lublina. Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy, że chce sprawdzić sprawność pojazdów i ładowarek. – W czwartek pięć autobusów elektrycznych zostanie skierowanych do obsługi linii nr 7, 14, 32, 40, 45 i 55 – zapowiada Monika Fisz z ZTM. Testy na tych liniach mają być prowadzone także w piątek. W sobotę jeden z autobusów będzie obsługiwać linię 44.

– Od poniedziałku wszystkie kursy linii nr 29 będą w dni powszednie wykonywane pojazdami elektrycznymi – zapowiada ZTM. Z tego powodu linia będzie w dni powszednie kursować na trasie wydłużonej do pętli Choiny, bo tam się znajdują ładowarki dla autobusów na prąd. W soboty, niedziele i święta linia będzie kursować do pętli przy ul. Paderewskiego.

To nie koniec zmian. – W dalszym ciągu będziemy prowadzić testy na liniach szczytowych, przygotowując tabor oraz infrastrukturę do elektryfikacji kolejnych linii – przyznaje Fisz. Wiadomo, że elektrobusy mają przejąć także obsługę linii 13 i 23. Kiedy ma to nastąpić? – Jest to uzależnione od przebiegu pilotażu, jaki zaplanowaliśmy.

ZTM przyznaje, że obsadzenie linii 23 elektrobusami będzie się wiązać ze zmianą trasy. Linia miałaby kursować do pętli na końcu ul. Choiny. Urzędnicy nie przesądzają jeszcze, która linia zostanie w zamian skierowana do przystanku Kupiecka IKEA oraz do Elizówki.

Wysyłane w miasto elektrobusy to 12-metrowe pojazdy marki Solaris z bateriami o pojemności 116 kWh. – Zmagazynowana w nich energia napędzać będzie silnik trakcyjny o mocy 160 kW – informuje Fisz. – Proces kilkuminutowego uzupełniania baterii nastąpi poprzez zamontowany na dachu pantograf, z kolei w nocy ładowanie nastąpi poprzez złącze plug-in na terenie zajezdni. Na dachu znajdą się także panele fotowoltaiczne pozwalające optymalizować zużycie energii przez różne systemy autobusu.

Dwadzieścia takich pojazdów już jest w zajezdni, kolejnych siedem ma dotrzeć w listopadzie, następnych pięć w kwietniu. Natomiast na maj 2023 r. przewidziano dostawę siedmiu przegubowych autobusów elektrycznych, również marki Solaris.