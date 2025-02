Technologia ma pomóc tradycji. Roboty pojawią się w lubelskim skansenie

Muzeum Wsi Lubelskiej i Politechnika Lubelska połączyły siły, by wprowadzić nowoczesne technologie do zabytkowego skansenu. Dzięki podpisanej umowie naukowcy i studenci uczelni zajmą się cyfryzacją muzeum oraz wdrożeniem rozwiązań z zakresu druku 3D, skanowania przestrzennego i robotyki. To unikalny projekt, który łączy tradycyjne dziedzictwo kulturowe z innowacyjnymi narzędziami technologicznymi.

Technologia w służbie historii

Politechnika Lubelska nieustannie rozwija swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii i ich zastosowania w różnych dziedzinach. Profesor Zbigniew Pater, rektor uczelni, podkreśla, że choć instytucja nie specjalizuje się w naukach historycznych, to jej misją jest wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego.

– Dbamy o to, aby zabytki i skarby naszej przeszłości mogły być dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców – mówi prof. Pater.

Bartłomiej Bałaban, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej zaznacza, że instytucja stawia na otwartość i nowoczesność.

– Współpraca z Politechniką Lubelską to dla nas ogromna szansa. Dzięki niej skansen wzbogaci się o nowoczesne technologie, co pozwoli na jeszcze lepsze zaprezentowanie naszej historii i tradycji – dodaje dyrektor Bałaban.

Cyfrowe muzeum i roboty w skansenie

Eksperci z Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej skupią się na dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy to cyfryzacja muzeum, obejmująca stworzenie aplikacji webowej oraz wirtualnych spacerów, które pozwolą na zwiedzanie obiektów online. Drugi obszar dotyczy wykorzystania druku 3D, skanowania 3D oraz robotyki.

– Planujemy organizację warsztatów, które połączą tradycję z nowoczesnością. Będziemy również skanować obiekty muzealne i tworzyć makiety, które ułatwią odbiór zabytków osobom niedowidzącym – tłumaczy dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak. – Chcemy także wprowadzić innowacyjne spacery z robo-psem, co z pewnością będzie atrakcją dla odwiedzających.

Nowe możliwości dla studentów i badaczy

Współpraca Muzeum Wsi Lubelskiej z Politechniką Lubelską to również szansa na rozwój dla studentów i naukowców. Wydział Budownictwa i Architektury skupi się na badaniach dotyczących konserwacji i odbudowy drewnianej architektury historycznej.

– To doskonałe miejsce do badań nad metodami konserwacji, inwentaryzacją obiektów oraz digitalizacją zabytkowej architektury – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka.

Dzięki tej współpracy studenci architektury i budownictwa będą mogli realizować swoje prace dyplomowe, prowadzić badania terenowe oraz zdobywać doświadczenie poprzez wakacyjne praktyki.

Politechnika Lubelska i Muzeum Wsi Lubelskiej wyznaczają nowy kierunek w promocji i ochronie dziedzictwa kulturowego. Połączenie nowoczesnych technologii z tradycją pozwoli na szersze udostępnienie muzealnych zasobów i uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla zwiedzających. Dzięki tej inicjatywie historia zyska nowy, cyfrowy wymiar.