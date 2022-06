Gigantyczna strata szpitala onkologicznego w Lublinie. W rok koszty wyższe o 65 mln złotych

Tak ogromna strata to najgorszy wynik spośród wszystkich szpitali należących do województwa lubelskiego. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski, w COZL rok do roku koszty wzrosły aż o 65 mln złotych. Wpływ na to miało:

zużycie materiałów i energii (+15,1 mln zł),

wydatki na leki i produkty lecznicze (+2,4 mln zł)

koszty materiałów, wyrobów i sprzętu medycznego (+10,9 mln zł).

Wynagrodzenia wzrosły ze 101 do 130 mln złotych, pracownicy zatrudnieni na kontraktach zarobili również więcej – 11,4 mln zł, przy 7,6 mln zł w 2020 roku.

>>Szpitale leczą i toną w długach<<

Zakończona dwa lata temu rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej trwała blisko 10 lat i kosztowała pół miliarda złotych. Dziś dyrekcja szpitala wyjaśnia, że ubiegłoroczny wynik finansowy ma związek właśnie z wielką inwestycją.

– Po rozbudowie istotnym obciążeniem dla kosztów był zakup wyposażenia do nowych budynków – informuje Dariusz Ciwiński, zastępca dyrektora ds. finansowych i infrastruktury w COZL.

Dużym problemem szpitala okazało się to, że zatrudniał pracowników, nie mając jeszcze kontraktu z NFZ. Ale jak przekonuje dyrekcja szpitala, był to wymóg… samego funduszu.

– Ogólne warunki umów zawieranych z NFZ stawiają świadczeniodawcę w obowiązku posiadania odpowiednich zasobów przed zawiązaniem umowy o świadczenie usług – twierdzi Ciwiński. – Zatem wynik finansowy za rok 2021 i związana z nim strata to moment ponoszenia ogromnych nakładów finansowych związanych z uruchamianiem nowych jednostek organizacyjnych tuż przed rozpoczęciem realizacji zwiększonych kontraktów – dodaje.

Dyrektor przekonuje równocześnie, że z miesiąca na miesiąc zwiększa się liczba udzielanych świadczeń, a szpital ma zapewnione finansowanie adekwatne do obecnej struktury. Wylicza też, że w pierwszym kwartale tego roku znacznie wzrosła liczba wizyt i hospitalizacji. Od stycznia do marca 2022 roku było ich 61,8 tys. Rok temu, w tym samym czasie było to 51,9 tys.