Leczą i toną w długach. Marszałkowskie szpitale mają już 1 miliard 131 milionów złotych zadłużenia

Zyski dzielą z pracownikami

Na przeciwległym biegunie szpitali z roku na rok się zadłużających, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, który w 2021 roku zwiększył swój zysk w stosunku do roku poprzedniego aż dwukrotnie – do 7,4 mln złotych.

– Taki wynik nie zrobił się z niczego. Mamy sztab ludzi, którzy analizują różne obszary działania szpitala, poszukiwane są możliwości obniżenia kosztów, ale i uzyskania wyższych przychodów – mówi Adam Chodziński, dyrektor szpitala w Białej Podlaskiej.

Tych możliwości szpital szuka w inwestycjach finansowanych z własnych środków i kredytów. To np. otwarta niedawno Bialska Onkologia, która kosztowała 63 mln złotych. Zysk oprócz inwestowania, jest też przeznaczany na premie dla pracowników. W tym roku dostali je wszyscy z około 1600 osób. – Pracownicy mają świadomość, że jeżeli wynik szpitala będzie dodatni, to oni również na tym skorzystają. To dobra motywacja – dodaje dyrektor Chodziński.

Ciągną bilans w dół

Cztery najgorzej radzące sobie szpitale spowodowały, że w sumie strata wszystkich marszałkowskich zakładów opieki zdrowotnej za miniony rok wyniosła aż 78 mln złotych. Pozostałych 14 zakończyło rok na plusie. Każdy z nich ma jednak mniejszy lub większy dług. W sumie to aż 1 miliard 131 milionów złotych.

Tymczasem tylko od wyników finansowych ma zależeć planowana kategoryzacja szpitali. Mówi o tym projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Te jednostki, które radzą sobie najgorzej, mogą trafić do kategorii D. Agencja Rozwoju Szpitali będzie mogła do nich wysłać nadzorcę, który będzie wydawać polecenia dyrektorowi. Jeśli ich nie wykona, będzie mógł zostać odwołany. Według symulacji resortu zdrowia w województwie lubelskim do kategorii D mogłoby trafić COZL. Ale według ostatnich informacji, nawet wśród posłów PiS jest opór, żeby tak poważne zmiany wdrażać przed wyborami. Według krytyków ustawy, mogłaby ona nawet doprowadzić do upadku niektórych szpitali.