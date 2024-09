Masters, Piękni i Młodzi oraz Skolima ściągnęli tłumy. Huczny jubileusz na Bronowicach

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice to jedna najstarszych i najprężniej działających organizacji społecznych w mieście. Z okazji srebrnego jubileuszu zaprosiła mieszkańców na 7. Ogólnopolski Jarmark Bronowicki w ramach Bronowickich Kulturaliów. Gala była okazją do podziękowania działaczom SKML za ich ofiarną pracę na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców, a także instytucjom i organizacjom oraz firmom wspierającym działania istniejącego do 1999 roku stowarzyszenia.

Medale 550-lecia Województwa Lubelskiego przyznane przez marszałka Jarosława Stawiarskiego wiceprezesom SKML Danucie Bochniarz i Grażynie Tutce oraz sekretarz Zofii Góźdź, a także dla stowarzyszenia wręczył Jarosław Kwasek, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

W imieniu wojewody lubelskiego jego pełnomocnik Dariusz Miller uhonorował G. Tutkę i Z. Góźdź Dyplomami Uznania. Obie panie z rąk Any Augustyniak, wiceprezydent Lublina ds. społecznych, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Moniki Kwiatkowskiej oraz byłego wiceprezydenta ds. inwestycji i rozwoju, obecnie prezesa MPWiK Artura Szymczyka odebrały medale „Zasłużony dla Miasta Lublin”. Ponadto Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymali Jadwiga Szot oraz Emanuel Józefacki, a Medal 450-lecia Unii Lubelskiej ks. Andrzej Andruszczak z parafii pw. Świętego Krzyża.

Andrzej Szyszko , jeden z założycieli Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina, a od 2006 roku, po śmierci pierwszego prezesa Lecha Dunikowskiego, nieprzerwanie prezes lubelskiego stowarzyszenia za wieloletnią współpracę podziękował i wyróżnił Medalami 25-lecia SKML obecnych na uroczystości m.in. wiceministrę edukacji narodowej, posłankę Joannę Muchę, członka Zarządu Województwa Jarosława Kwaska, radnych Sejmiku: Renatę Bielecką i Zbigniewa Wojciechowskiego, byłego wiceprezydenta Lublina i wicemarszałka województwa, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Monikę Kwiatkowską, wiceprezydent Lublina Annę Augustyniak. W sumie specjalnie przygotowane na jubileusz medale otrzymało kilkadziesiąt osób.

Po części oficjalnej SKML zaprosił mieszkańców dzielnicy i Lublina na koncerty gwiazd muzyki disco polo i latino. Masters, Piękni i Młodzi oraz Skolim ściągnęły na Bronowice tłumy, a dobrej zabawy nie było końca.

Partnerami 7. Ogólnopolskiego Jarmarku Bronowickiego były: Województwo Lubelskie - Lubelskie Smakuj życie!, Urząd Miasta w Lublinie oraz Fundacja PGE.

Redakcja Dziennika Wschodniego była jednym z partnerów medialnych wydarzenia.