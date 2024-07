Jagodzianki – towar luksusowy czy moda?

Wakacje to czas, który kojarzy nam się z jagodziankami. Niby nic specjalnego – ciasto drożdżowe z jagodami w środku i kruszonką na wierzchu, a wzbudzają wiele kontrowersji. Oprócz walorów smakowych, pozwalają także wrócić do czasów błogiego dzieciństwa.

– Pamiętam jak chodziło się z dziadkami do lasu i zbierało jagody. Później babcia piekła jagodzianki. Miało to jeszcze większy urok, bo robiła to na kuchni węglowej. Zapach roznosił się po całym domu. Do dzisiaj go pamiętam – mówi pani Barbara, która akurat stała w kolejce po jagodziankę.