Jak to jest być strażakiem? Przekonali się o tym uczestnicy projektu "Lublin. Zawodowcy"

Wcześniej był Uniwersytet Medyczny, sortownia poczty, Politechnika Lubelska. Teraz czas przyszedł na straż pożarną.

Namłodsi wraz z dziadkami odwiedzili Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Lublinie. Dowiedzieli się na czym polega praca strażaka, a także sami mogli się w nich wcielić.

- Wcześniej byliśmy na poczcie i bardzo nam się podobało. Uważam, że to bardzo ciekawe, bo takie spotkania z różnymi zawodami dają dziecku obraz pracy różnych zawodów. A oprócz tego jest to świetny pomysł na lato w mieście dla tych, którzy nie wyjeżdżają - mówiła pani Dorota, która do straży pożarnej przyszła z wnuczkiem Tymkiem.

Najmłodsi i najstarsi podczas wizyty w jednostce uczyli się o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku nad wodą i w lesie oraz dokładnie poznali pracę strażaka. Największą atrakcją była wycieczka po garażu i zobaczenie na żywo wozów strażackich.

- Wnuk bardzo chciał zostać strażakiem. Kiedyś gdy zobaczył wóz strażacki to od razu podchodził i zachwycał się, nawet bywał z rodzicami na piknikach strażackich gdzie mógł zobaczyć wóz od środka. Takie formy aktywności są potrzebne. Wcześniej poszliśmy na boisko pokopać piłkę czy na plac zabaw, a teraz mamy coś nowego i ciekawego - mówi pan Wiesław, który na warsztaty przyszedł z wnukiem Juliuszem. - My jesteśmy pierwszy raz, wcześniej żona była z wnuczką na Uniwersytecie Medycznym i mała była bardzo zadowolona. Wybieramy się jeszcze na policję. Mam 4-letniego wnuczka, który widząc na skrzyżowaniu stojący radiowóz podszedł i panowie wpuścili małego do radiowozu i dali jakieś małe upominki.

Pilotażowy projekt "Lublin. Zawodowcy" skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz babć i dziadków. Udział w projekcie jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy jest udostępniony na stronie internetowej PROGRAMU „RODZINA TRZY PLUS”. Zajęcia odbywać się będą do końca sierpnia w grupach liczących od 4 do 10 par, więc kto pierwszy ten lepszy.