Jakość powietrza w Lublinie. „Może stanowić zagrożenie...”

Sytuacja nie jest dramatyczna i stacja znajdująca się przy ul. Obywatelskiej wskazuje stan „umiarkowany”, ale to oznacza, że jest grupa osób, która powinna zostać w domu.

We wtorek (15 listopada) stacja była na interaktywnej mapie oznaczona kolorem żółtym. Oznacza to, że „jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu”.

Dane ze stacji w Lublinie

Polski indeks jakości powietrza: Umiarkowany

PM2,5: 41,4 µg/m3

PM10: 54,0 µg/m3

CO: 0,5 mg/m3

SO2: 8,8 µg/m3

NO2: 37,3 µg/m3

O3: 4,0 µg/m3

C6H6: 0,6 µg/m3

Znacznie gorsza sytuacja jest w Janowie Lubelskim, gdzie stan powietrza został określony jako „zły”.

PM2,5: 86,9 µg/m3

PM10: 92,5 µg/m3

W takim przypadku osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.