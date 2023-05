Jutro rusza III Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie. Otworzy go prezydent Andrzej Duda

- Podczas kongresowych spotkań stajemy się w jakimś sensie „stolicą” ważnej debaty, a Lublin – zgodnie ze swoją tradycją – miejscem rodzenia się projektów służących integracji i ściślejszej współpracy regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Skupiamy się na tym, by zbliżać do siebie poszczególne samorządy poprzez realizację wspólnych projektów. Z regionami Europy Środkowej łączy nas wspólna historia, ale też podobne problemy, np. w obszarze niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury. To dobre podłoże, by myśleć o wspólnych przedsięwzięciach – mówi marszałek Jarosław Stawiarski, gospodarz wydarzenia.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, który objął wydarzenie honorowym patronatem i weźmie udział we wtorkowej sesji otwarcia. Do Lublina przyjedzie także marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz ministrowie: zdrowia Adam Niedzielski i edukacji Przemysław Czarnek.

Jak co roku Kongresowi towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, które ma kompleksowo wspierać ofertę MŚP z województwa lubelskiego, tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorstw oraz umożliwić współpracę międzynarodową. W trakcie Forum przewidziane są seminaria tematyczne dotyczące roli kobiet w rozwoju gospodarczym, obszaru cyfryzacji, innowacji, gospodarki wodorowej oraz spotkania B2B, a także spotkania start-upów Meet&Greet.

Kongres odbywa się pod patronatem Dziennika Wschodniego.

Utrudnienia w ruchu

Z uwagi na Samorządowy Kongres Trójmorza przez dwa dni, 16 i 17 maja, ulice Artura Grottgera oraz Idziego Radziszewskiego będą zamknięte dla ruchu samochodowego.