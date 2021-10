Kolejne utrudnienia przy budowie dworca w Lublinie

– Po przebudowie nowe rondo będzie większe i zmieni swoją geometrię – stwierdza Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. Wyspa centralna ma mieć średnicę 43 m, a rondo zostanie przekształcone w turbinowe, na którym poszczególne pasy ruchu będą od siebie oddzielone tzw. separatorami.

Na razie czekają nas utrudnienia. – Na przebudowywanym odcinku ul. Krochmalnej zostanie wprowadzony zakaz poruszania się pojazdów. Objazd wyznaczono przez ul. Cukrowniczą oraz ul. Lubelskiego Lipca ‘80. Z ograniczenia wyłączono pojazdy budowy, komunikacji zbiorowej, służb komunalnych, pojazdy dojeżdżające do posesji znajdujących się przy ul. Krochmalnej 4, 4a, 4b oraz rowery.

Drogi dojazdowe będą zwężone, bo po samym rondzie będzie można się poruszać wyłącznie jednym pasem. Nie zmienia się to, że ul. Młyńską będzie można jechać wyłącznie w jednym kierunku, czyli od Dworcowej.

– Ruch pieszych wokół ronda zostanie przekierowany na tymczasowe ciągi piesze, a w późniejszym etapie na docelowe chodniki. Na czas prowadzonych prac, przejazdy rowerowe na rondzie oraz przejścia dla pieszych nie będą funkcjonować. Zmiana organizacji ruchu nie wpłynie na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej i lokalizację przystanków – wylicza Góźdź.

Takie zasady, jak informuje Ratusz, mają być utrzymane do marca przyszłego roku. – W tym czasie drogowcy rozbiorą istniejące rondo i infrastrukturę towarzyszącą. Następnie wykonają roboty ziemne, konstrukcyjne i nawierzchniowe – informuje Urząd Miasta.

Dodajmy, że do ronda Sportowców ma w przyszłości dochodzić jeszcze jedna droga. Nie wiadomo na razie, jak odległa jest to przyszłość, wiadomo natomiast, jaka to będzie droga. Chodzi o trasę, która ma przechodzić bezkolizyjnie na drugą stronę torów kolejowych, a następnie dochodzić do ul. Nowy Świat w rejonie skrzyżowania z Wojenną.