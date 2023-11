Komunikacja miejska w Lublinie po nowemu. Sprawdzamy zmiany linia po linii

W ramach wspomnianych konsultacji mieszkańcy Lublina zgłosili ponad 2,7 tys. uwag. Część z nich została uwzględniona.

- Z jednej strony udało się uwzględnić w koncepcji kluczowe postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, a z drugiej zachowano nadrzędne cele nowej siatki połączeń. To obsługa nowego Dworca Lublina i przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej dla mieszkańców i pasażerów w poszczególnych dzielnicach Lublina. Był to strategiczny kierunek optymalizacji, przy zachowaniu posiadanych zasobów eksploatacyjnych – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Po zmianach liczba linii kursujących w szczycie co 15 minut ma wzrosnąć z 6 do 21. Tych jeżdżących co pół godziny będzie 35, przy obecnych 15. Nowością będą tzw. linie średnicowe, trzy szybkie połączenia, które mają skomunikować północne i południowe dzielnice Lublina. W sumie w rozkładach pojawi się pięć nowych linii, a cztery zostaną wycofane.

Pierwszym krokiem ma być wydłużenie tras linii, które mają dodatkowo obsługiwać okolice nowego dworca: 5, 22, 24, 52 i 74. Kolejne zmiany będą wdrażane w dwóch etapach. Docelowo nowa koncepcja ma w całości zacząć obowiązywać najpóźniej w trakcie przyszłorocznych wakacji.

Zmiany linia po linii:

* Linia 1 Likwidacja. Jej wycofanie ma zrekompensować wydłużenie tras linii nr 6, 25 i 34.

* Linia 2 Bez zmian.

* Linia 3 Bez zmian. Po konsultacjach z mieszkańcami wycofano się z pomysłu zmiany części trasy tej linii, która zamiast al. Kraśnicką i Al. Racławickimi miała jeździć nieobsługiwanym dotąd przez komunikację miejską odcinkiem ul. Głębokiej (na wysokości tzw. kampusu zachodniego UMCS) i ul. Sowińskiego. Ostatecznie wszystko zostanie jednak po staremu.

Niezmiennie kursować będzie z Dąbrowicy do Gluska przez centrum Lublina. Z al. Kraśnickiej skręci w nieobsługiwany do tej pory odcinek ul. Głębokiej, przy którym w ostatnich latach powstał tzw. kampus zachodni UMCS. Następnie skręci w ul. Sowińskiego i na Al. Racławickich wróci na „starą” trasę.

* Linia 4 Likwidacja. Mają ją zastąpić wydłużone linie nr 8 i 18.

* Linia 5 Zmiana trasy. „Piątka” wciąż ma kursować z Mełgwi przez Świdnik do Lublina, ale swoich kursów nie będzie kończyć na przystanku przy Bramie Krakowskiej. Pojedzie dalej i ulicami Królewską, Zamojską i Lubelskiego Lipca ’80 dojedzie do Dworca Lublin.

* Linia 6 Zmiana trasy. W sezonie ma być wydłużona od pętli przy ul. Romera do ul. Żeglarskiej lub Dąbrowy.

* Linia 7 Bez zmian. Zrezygnowano z propozycji ominięcia ul. Chemicznej.

* Linia 8 Zmiana trasy. Według pierwszej koncepcji miała kursować z Krężnicy Jarej przez Śródmieście, na Felin. Ostatecznie z centrum przez ul. Lipową, Al. Racławickie, al. Długosza, ul. Popiełuszki i al. Sikorskiego pojedzie na ul. Poligonową, zastępując likwidowaną linię nr 4.

* Linia 11 Likwidacja. Jej obsługę ma zapewnić zmieniona trasa linii 13 i częściej kursujące linie 6, 15 i 55.

* Linia 12 Bez zmian.

* Linia 13 Zmiana trasy. Swoich kursów linia nie będzie zaczynać na pętli przy ul. Choiny, a przy ul. Węglarza. Jadąc przez ulice Związkową, Elsnera i Kompozytorów Polskich na dotychczasową trasę „wskoczy” na rondzie Kilara. Wciąż będzie jeździć do pętli w osiedlu Poręba. Zrezygnowano z pomysłu zmiany trasy, która miała kończyć się przy ul. Żeglarskiej.

* Linia 14 Bez zmian.

* Linia 15 Bez zmian.

* Linia 16 Bez zmian.

* Linia 17 Trasa zmieniona. Wprowadzone mają zostać wariantowe kursy przez ul. Bursaki i Rapackiego.

* Linia 18 Trasa zmieniona. Nie będzie już kursować do pętli przy ul. Choiny. Z al. Spółdzielczości Pracy autobusy tej linii nie będą już skręcać z lewo w ul. Związkową. Pojadą prosto w kierunku Elizówki i Dysa, zastępując wycofywaną linię 4.

* Linia 20 Trasa zmieniona. Pojazdy tej linii ominą fragmenty ulic Kunickiego i Zemborzyckiej, jadąc przez nieobsługiwane dotąd przez komunikację miejską fragment ul. Wyścigowej i ul. Dunikowskiego.

* Linia 21 Bez zmian. W wyniku konsultacji ostatecznie nie zostanie zlikwidowana.

* Linia 22 Trasa zmieniona. Linia zostanie wydłużona. Podobnie jak „piątka”, od ul. Królewskiej dojedzie do Dworca Lublin.

* Linia 23 Bez zmian.

* Linia 24 Trasa zmieniona. Podobnie jak linie 5 i 22 z ul. Królewskiej dojedzie do Dworca Lublin.

* Linia 25 Trasa zmieniona. Pierwotnie jej korekta miała zastąpić pasażerom likwidowaną linię nr 4. Ostatecznie obsłuży część trasy wycofywanej „jedynki”. Od obecnego przystanku końcowego przy ul. Lubelskiego Lipca ’80 dalej pojedzie trasą: Zamojska – Królewska – al. Tysiąclecia – Kalinowszczyzna – Mełgiewska – Gospodarcza – Hutnicza – Witosa – Grygowej, kończąc trasę na przystanku Pancerniaków Felicity.

* Linia 26 Trasa zmieniona. Jedna z najpopularniejszych, kursująca obecnie z ul. Choiny na ul. Gęsią, w północnej części miasta zostanie wydłużona do ul. Koncertowej, zapewniając obsługę komunikacyjną ul. Zelwerowicza. W południowych dzielnicach z ul. Armii Krajowej pojedzie przez Orkana, Roztocze, Jana Pawła II do pętli Węglin Wróbla.

* Linia 27 Nowa linia. Kolejna, która ma zrekompensować likwidację czwórki mieszkańcom osiedli przy ul. Poligonowej. Docelowo, po wybudowaniu przedłużenia ul. Zelwerowicza, przystanek początkowy ma mieć przy ul. Zbożowej. Z dzielnicy Sławin przez Al. Racławickie, ul. Lipową i al. Piłsudskiego do Dworca Lublin. Tu według wstępnej propozycji trasa miała się kończyć, ale po konsultacjach zostanie wydłużona do ul. Żeglarskiej.

* Linia 29 Zmiana trasy. Po konsultacjach wprowadzono drobną korektę. Linia 29 z al. Tysiąclecia przy „Bazarze” skręci w ul. Lubartowską i ulicami Chodźki i Jaczewskiego dojedzie do ul. Północnej. W przeciwną stronę pojedzie ul. Ruską.

* Linia 30 Zmiana trasy. Nie będzie już kursowała ze Smug w gminie Jastków, a swoją trasę rozpocznie przy ul. Zbożowej. Stąd przez al. Warszawską, al. Kraśnicką oraz ulice Zana, Filaretów i Głęboką dojedzie do Dworca Lublin.

* Linia 31 Zmiana trasy. Linia kursująca obecnie z ul. Węglarza na os. Poręba będzie miała wydłużoną trasę do ul. Wróblej na Węglinie.

* Linia 32 Zmiana trasy. Na rondzie koło ZUS nie skręci w ul. Filaretów w kierunku os. Widok. Ulicą Zana pojedzie prosto, przez ul. Wojciechowską dojeżdżając na osiedle Lipniak.

* Linia 33 Bez zmian.

* Linia 34 Zmiana trasy. Pierwotnie miała nie być zmieniana. Ostatecznie jej trasa zostanie jednak wydłużona od Dworca Lublin przez ul. Krochmalną i Romera do pętli przy ul. Żeglarskiej. Ma zastąpić w ten sposób likwidowaną linię 1.

* Linia 35 Bez zmian.

* Linia 36 Bez zmian.

* Linia 37 Zmiana trasy. Linia ma mieć ujednolicony przebieg, w obu kierunkach przez ul. Willową. Jadąc z pętli na Sławinie w stronę ul. Żeglarskiej ominie zatem ulice Zbożową i Warszawską.

* Linia 38 Zmiana trasy. Z ul. Jana Pawła II ma dodatkowo skręcać w os. Widok.

* Linia 39 Zmiana trasy. Zrezygnowano ze sporych zmian na początkowym odcinku trasy od strony Zadębia. Kursy tej linii będą się kończyć na os. Widok.

* Linia 40 Bez zmian.

* Linia 42 Bez zmian.

* Linia 44 Zmiana trasy. Po konsultacjach wprowadzono korektę trasy. Linia 44 pojedzie ulicami Zana i Filaretów.

* Linia 45 Zmiana trasy. Pierwotnie miała być przekształcona w trolejbusową linię 152. Ostatecznie wciąż będzie jednak obsługiwana przez autobusy, a jej trasa zostanie delikatnie zmodyfikowana. Pojedzie przez ul. Nadbystrzycką i Muzyczną.

* Linia 46 Przekształcona w linię 303. Będzie jedną z trzech tzw. linii przyspieszonych, które mają połączyć północną i południową część Lublina, w godzinach szczytu w dni powszednie kursując co 30 minut. Linia 303 będzie jeździła z ul. Choiny przez ul. Elsnera, wiadukt Poniatowskiego oraz ulice Sowińskiego, Filaretów i Jana Pawła II do pętli przy ul. Wróblej.

* Linia 47 Bez zmian.

* Linia 50 Bez zmian. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, będzie jeździć po dotychczasowej trasie.

* Linia 52 Zmiana trasy. Kolejna z linii z trasą przedłużoną od ul. Królewskiej do Dworca Lublin.

* Linia 54 Zmiana trasy. Podobnie jak linia nr 3, miała dojeżdżać w okolice kampusu zachodniego UMCS przy ul. Głebokiej. Po konsultacjach, jej przebieg pozostanie jednak taki sam.

* Linia 55 Bez zmian.

* Linia 57 Bez zmian.

* Linia 70 Zmiana trasy. Zostanie wydłużona o ul. Droga Męczenników Majdanka, Krańcową i Chemiczną. Kursy będzie kończyć na przystanku Felin Kalinówka.

* Linia 73 Zmiana trasy. Podobnie, jak w przypadku linii 70, zmiany mają polegać na wydłużeniu trasy na terenie osiedla na Felinie, przez ul. Królowej Bony.

* Linia 74 Zmiana trasy. Przez ul. Lipową i Piłsudskiego zostanie wydłużona do obsługi Dworca Lublin. Ominie ul. Okopową i Zesłańców Sybiru.

* Linia 78 Bez zmian.

* Linia 79 Bez zmian.

* Linia 85 Bez zmian.

* Linia 98 Przekształcona z linii „GAJ”.

* Linia 150 Bez zmian. Po konsultacjach jej przebieg nie zostanie zmieniony.

* Linia 151 Bez zmian.

* Linia 153 Zmiana trasy. Według pierwszej koncepcji trasa miała zostać niezmieniona. Ostatecznie ta linia zostanie dodatkowo skierowana do obsługi Dworca Lublin.

* Linia 154 Zmiana trasy. Z Węglina pojedzie ulicami Bohaterów Monte Cassini, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką i Muzyczną do Dworca Lublin. Na dalszym odcinku jej trasa zostanie wydłużona od ul. Chodźki do Choin.

* Linia 155 Bez zmian.

* Linia 156 Bez zmian.

* Linia 157 Zmiana trasy. Zostanie wydłużona. Na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania (koło sklepu E.Leclerc przy ul. Zana) skręci w ul. Bohaterów Monte Cassino i ulicami Armii Krajowej i Jana Pawła II dotrze do pętli przy ul. Granitowej na os. Poręba.

* Linia 158 Bez zmian.

* Linia 159 Bez zmian.

* Linia 160 Zmiana trasy. Jadąc z Choin nie dojedzie już na os. Poręba i ominie ulice Diamentową, Krochmalną, Jana Pawła II, Filaretów i Granitową. Zemborzycką pojedzie prosto, kończąc trasę na pętli przy ul. Żeglarskiej.

* Linia 161 Zmiana trasy. Zmian będzie dużo mniej, niż w pierwotnej wersji. Linia zostanie skrócona do Węglina.

* Linia 162 Zmiana trasy. Pierwotnie miała nie być poddana modyfikacjom. W wyniku konsultacji wyznaczono nową trasę, która poprowadzi z os. Poręba, ulicami Jana Pawła II, Diamentową i Zemborzycką do ul. Mickiewicza.

* Linia 301 Nowa linia. Jedna z tzw. linii przyspieszonych. Dojedziemy nią z pętli przy ul. Daszyńskiego na Kalinowszczyźnie przez al. Solidarności, Sikorskiego i Kraśnicką oraz ul. Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej i Jana Pawła II do przystanku końcowego przy ul. Granitowej na Porębie.

* Linia 302 Nowa linia. Kolejna „szybka” linia. Ma połączyć pętle przy ul. Choiny na Czechowie z tą na osiedlu Widok na Czubach przez Śródmieście i ul. Nadbystrzycką. Według wstępnego wariantu, w jedną stronę miałaby jechać przez nieskomunikowaną ul. Wieniawską, gdzie ma powstać nowy przystanek. „Wracać” na Czechów ma Krakowskim Przedmieściem, ul. 3 Maja i al. Solidarności.

* Linia 303 Przekształcona z linii 46.

* Linia 904 Likwidacja.

* Linia 912 Bez zmian.

* Linia 917 Bez zmian.

* Linia 922 Bez zmian.

* Linia 923 Przekształcona z linii „Białej”.

* Linia 934 Przekształcona z linii „Zielonej”.

* Linia 950 Zmiana trasy.

* Linia 951 Nowa linia.

* Linia N1 Bez zmian.

* Linia N2 Bez zmian.

* Linia N3 Bez zmian.