Koniec sporu o w szpitalu w Lublinie. Większe pieniądze dla ratowników i pielęgniarek

Górnik Łęczna poleci na zgrupowanie do Turcji

Piłkarze Górnika Łęczna przebywają obecnie na zasłużonych urlopach, a do treningów wrócą czwartego stycznia. W ubiegłych latach zielono-czarni przygotowywali się do rundy wiosennej na własnych obiektach. W tym roku to się zmieni, bo beniaminek część okresu przygotowawczego spędzi w Turcji