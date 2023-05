Kreatywnie i terapeutycznie. Zagraniczni studenci odwiedzają lubelskie uczelnie

Studenci z Belgii, Słowacji, Ukrainy i Rumunii wraz ze studentami z Wydziału Nauk Społecznych KUL brali udział w dydaktyczno-naukowym projekcie "Blended Intensive Programme Art & Creativity". To efekt rozpoczętej w 2016 roku, współpracy Instytutu Pedagogiki KUL z uczelniami w Belgii, Danii i na Ukrainie.

W czasie trwania programu w dniach 8-9 maja studenci odwiedzali instytucje, które wykorzystują sztukę w pracy z dziećmi i dorosłymi ze szczególnymi potrzebami.

- W ramach projektu studenci odwiedzili Teatr im. H. Ch. Andersena, Szkołę Podstawową dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, Studio Tańca „Grawitan” i Centrum Arteterapii „Nieprzetarty Szlak" - mówi dr Agnieszka Linca-Ćwikła z Instytutu Pedagogiki KUL, kierująca polskim zespołem studentów. ­– Podczas zorganizowanych tam spotkań i warsztatów uczyli się jak wykorzystać kreatywność w metodach terapeutycznych osób niepełnosprawnych.

Wspomniane warsztaty odbyły się w Centrum Arteterapii, przy ul. Wyścigowej 31, gdzie studenci mieli okazję współpracować z podopiecznymi ośrodka.

– Podczas występów wykorzystaliśmy m. in. metodę improwizacji teatralnej. Praca z ciałem pomaga osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu swoich ograniczeń, a także w ćwiczeniu pamięci, uwagi – wyjaśnia Kornelia Frąkała, z Fundacji Nieprzetartego Szlaku. – Studenci obejrzeli także spektakl przygotowany przez osoby niepełnosprawne oraz brali udział w zajęciach plastycznych i tanecznych.

W tygodniowym programie Art&Creativity uczestniczyło dwudziestu trzech studentów z zagranicy. Uczelnie, które brały udział w programie to VIVES University of Applied Sciences w Belgii, Catholic University in Ružomberok na Słowacji, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University z Ukrainy I Universitatea din Oradea w Rumunii.