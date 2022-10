Krok w przód, krok w tył… Kolejna decyzja dewelopera

Bądźmy eko na cmentarzu. "Nie twórzmy wielu ton śmieci z plastiku i szkła"

Jeśli oprawa znicza nie jest zniszczona, można ją wykorzystać. A jeśli już kupować nowe, to w ograniczonej ilości. Zamiast sztucznych wiązanek, lepiej wybrać naturalne, biodegradowalne. No i należy pamiętać o segregacji. To rady urzędników dla osób odwiedzających cmentarze.