Legenda power metalu zagra w Lublinie. Ceny biletów? Taniej niż w Warszawie

Grupa powstała w 1993 roku. Na początku występowała pod nazwą Thundercross, a później Rhapsody. Teksty ich utworów to historia fikcyjnego świata Algalord, wymyślona przez byłego gitarzystę Luca Turilliego, ułożona na podobieństwo sagi fantasy o walce dobra ze złem. Muzykom rozgłosu przysporzyła współpraca z Christopherem Lee. Aktor znany z ról m.in. Sarumana z filmowych trylogii "Władca pierścieni" i "Hobbit" czy Hrabiego Dooku z "Gwiezdnych wojen".

Rhapsody of Fire w Lublinie wystąpi we wtorek 18 kwietnia w Studiu im. Budki Suflera w siedzibie Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2. Bilety na to wydarzenie można kupić za 99 zł. To taniej, niż w przypadku Warszawy, gdzie włoska grupa zagra dzień później. W tym przypadku ceny wejściówek na koncert w klubie Proxima zaczynają się od 130 zł.