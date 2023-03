Lubelska rekrutacja do przedszkoli. Wyniki w samo południe

– Rodzice powinni teraz potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola, co mogą zrobić osobiście lub elektronicznie. Ważne, aby dopełnili tych formalności we właściwym czasie, czyli do 7 kwietnia (do godz. 15 – red.) – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania.

Żeby zrobić to zdalnie, trzeba zalogować się na konto kandydata i potwierdzić wolę w systemie, jeśli wniosek był złożony i podpisany elektronicznie. W innym przypadku należy pobrać formularz potwierdzania woli ze strony edu.lublin.pl, wypełnić go w formie papierowej i dostarczyć osobiście do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zakwalifikowało się dziecko. Dokument znajduje się w zakładce Aplikacje dla rodziców/Nabór Przedszkola/Pliki do pobrania.

Tuż po świętach, we wtorek 11 kwietnia opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych.

W przypadku kandydatów niezakwalifikowanych do żadnego z wybranych przedszkoli, rodzicom zostaną pisemnie wskazane miejsca wychowania przedszkolnego w placówkach, w których pozostały wolne miejsca po rekrutacji. Jeżeli rodzice zgodzą się na wybraną lokalizację będą musieli w terminie określonym w otrzymanym piśmie potwierdzić wolę uczęszczania. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście do wskazanej jednostki. Jeżeli rodzice nie będą chcieli skorzystać ze wskazanego dla dziecka miejsca, będą mieli możliwość przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej. Prowadzona będzie ona od 15 do 19 maja.

– Potwierdzenie woli w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wyklucza możliwość wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej – podkreślają urzędnicy.