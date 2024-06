Potańczyli i zachwycili - za nami Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem

KO podsumowała kampanię do Parlamentu Europejskiego: Wybierzcie przyszłość w Europie!

– Trudna, intensywna ale bardzo dobra, merytoryczna kampania – posłanka Marta Wcisło, liderka lubelskiej listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego podsumowała podczas piątkowej konferencji na placu Litewskim ostatnie tygodnie. Kandydaci KO do Brukseli idą po to, żeby walczyć o silną pozycję Polski i Lubelszczyzny, o wzmocnienie kraju i regionu w Unii Europejskiej.