Rozmawiali o innowacjach w turystyce. AI śpieszy z pomocą

W wydarzeniu wzięło około 100 uczestników z szeroko rozumianej branży turystycznej z całego województwa lubelskiego. To zróżnicowane grono obejmowało przedstawicieli samorządów na czele z Marcinem Szewczakiem, członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, prezydentem Zamościa Rafałem Zwolakiem i dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL Agnieszką Drozd-Bownik, lokalnych przedsiębiorców, organizacje turystyczne, a także ekspertów i specjalistów ds. turystyki. Ich obecność i zaangażowanie były kluczowe dla sukcesu konferencji, umożliwiając wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk.

Podczas konferencji bardzo dużo rozmawiano o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w turystyce. Adam Mikołajczyk, prezes Fundacji Best Place pokazał jak pomocna jest AI i jak łatwo można ją wykorzystać , by dowiedzieć się na przykład jakie miasta stanowią największą konkurencję w turystyce w kraju dla Lublina, mają bardzo podobną strukturę architektoniczną i jaki rodzaj turystów je odwiedza. Zaskoczenia nie było, sztuczna inteligencja wskazała Kraków i Toruń.

– W Lubelskiem jeszcze nie mamy takich typowych przykładów wykorzystania AI. Mogę jednak podać przykład wykorzystania sztucznej inteligencji w hotelu, którym akurat zarządzam. Chodzi o system zarządzający ceną. Już nie używamy do tego człowieka, tylko używamy systemu, który bada cenę w innych hotelach. Zmniejszamy jakby wysiłek do tych zasad pareto do 20% wkładu naszego informowania AI czego my oczekujemy, 80% tak naprawdę on już robi za nas – mówi Marcin Kania, prezes LROT i dyrektor Hotelu Wieniawski.