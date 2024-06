Pozytywnie zakręceni znów w Lublinie

Inicjatorem i duszą wydarzenia jest radny miejski Zbyszek Jurkowski. -Idea festynu jest taka, że każdy może się zaprezentować i dla uczestników wszystko jest za darmo – podkreśla Jurkowski. To niepowtarzalna okazja, by spotkać ludzi z pasją, którzy chętnie dzielą się swoimi zainteresowaniami i zarażają pozytywną energią.

Jedną z głównych atrakcji będzie możliwość spotkania osób zaangażowanych w rekonstrukcję historyczną. Wśród nich znajdzie się pani Anna Waleszkiewicz, która zaprezentuje ręcznie szyty strój renesansowy. -To są naturalne tkaniny, ekologia. Czuję się w tym cudownie" – mówi pani Anna, zapraszając do przymierzania nakryć głowy i dotykania uzbrojenia. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w grach i zabawach plebejskich. -Dzieci widząc miecz, założywszy misiurkę, mówią: 'Jakie to ciężkie!' To jest ta druga część to, co my robimy. Wychowujemy kolejne pokolenie pasjonatów, ludzi pozytywnie zakręconych – dodaje pani Ania.

Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, które z pewnością przyciągną uwagę zarówno młodszych, jak i starszych. Festyn uświetni m.in. pokaz papa mobile – pojazdu, którym jeździł papież Jan Paweł II. W ramach festynu zorganizowany zostanie rajd rowerowy śladami Jana Pawła II, gdzie z przodu będzie jechał papa mobile, a za nim rowerzyści z lubelskich szkół.

Będzie strongman, który będzie pomagał w przeciąganiu tira – zapowiada Jurkowski. W planach jest także promocja komunikacji miejskiej, gdzie będzie można zobaczyć zabytkowe autobusy, ale też nowoczesny autobus wodorowy.

Oprócz licznych atrakcji festyn zapewni również coś dla ciała. Na miejscu będą dostępne smakołyki takie jak zupa pomidorowa, bigos oraz woda mineralna – wszystko to gratis.

Dla miłośników przygód przygotowano możliwość lotu balonem, a także konkursy z nagrodami, w których można wygrać rower czy sprzęt elektroniczny. Jeżeli ktoś będzie miał szczęście, to wróci do domu balonem – dodaje Jurkowski.