Civilization VII: Kiedy zbudujemy nowe imperium? (wideo)

Że prace nad Sid Meier's Civilization VII trwają to było pewne, ale żadnych oficjalnych informacji dotąd nie było. Aż do tego weekendu, kiedy podczas Summer Game Fest zaprezentowano pierwszy zwiastun gry.

Gry, która w przyszłym roku ukaże się na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

I to właściwie wszystkie informacje: na osłodę twórcy ze studia Firaxis Games zapowiedzieli, że więcej szczegółów poznamy latem tego roku.

Choć w sumie i tak wiadomo, co nasz czeka w grze: budowanie własnego imperium. Od pierwszej osady kilka tysięcy lat przed naszą erą przez kolejne epoki aż do lotów w kosmos. Z rozwojem nauki, inwestowaniem w kulturę i handel, walką z barbarzyńcami, budową cudów świata, etc. I wszystko w turach.

Wszystko sprowadza się do szczegółów: czy na przykład zostanie system budowy dzielnic wokół centrum miasta, który wpro-wadziła Civilization VI? Czy czekają nas jakieś rewolucje czy raczej ewolucje? Czy od razu będzie kongres światowy czy zostanie dodany w DLC?

Jedno jest pewne: chętnych do gry nie zabraknie. Dość powiedzieć że tylko dziś, osiem lat po premierze, na Steamie w Civili-zation VI grało 94 923 graczy.