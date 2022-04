Lubelskie. Rozpoczęły się zawody strzeleckie. Zgłosiło się 120 uczestników

Pierwszego dnia rozegrano konkurencje pistoletowe na krytej strzelnicy Snajpera przy ul. Gospodarczej 27 gdzie oddawano punktowane strzały do tarcz oddalonych o 25m. Przygotowane zostały także stanowiska dla karabinów i pistoletów pneumatycznych. Tutaj odległość do tarcz wynosi 10m.

Natomiast drugiego dnia strzelcy będą rywalizować w konkurencjach karabinowych na odkrytej strzelnicy w Milanowie koło Parczewa. A dystans do strzelań kulowych to 100m. Przewidziano również zawody w trapie czyli strzelanie śrutem do rzutków. Do zawodów zgłosił się 120 uczestników z całego kraju.