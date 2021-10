Lubelskie. Tutaj trafią pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych. Trzy samorządy nie dostaną ani grosza

Pierwszy, pilotażowy nabór wniosków w ramach „Polskiego Ładu” trwał od 2 lipca do 15 sierpnia. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy propozycje: jedną na kwotę do 5 mln zł, drugą na kwotę do 30 mln oraz jedną bez limitu dofinansowania. W skali kraju do podziału było 23,8 mld zł. Do naszego regionu trafi prawie osiem proc. z tej puli: 1 mld 866 mln zł.

– To środki na rozwój, inwestycje i poprawę jakości życia – mówi Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii. Przekonuje, że pieniądze mają pomóc rozruszać gospodarkę po pandemii. – Samorządy są dzisiaj jednym z większych inwestorów publicznych i chcemy uruchamiać kolejne transze.

Ani grosza nie dostały tylko trzy samorządy z naszego regionu. To miasto Chełm, powiat parczewski i gmina Nielisz. – Między innymi dlatego, że złożyły wnioski na bardzo duże kwoty – wyjaśnia wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Lepsza droga nad jeziora

W naszym regionie najwięcej (101,5 mln zł) otrzymał samorząd województwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na dwie inwestycje.

76 mln zł trafi na przebudowę ok. 10-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 820 między Łęczną i Ludwinem. – To główna droga, która prowadzi na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Będziemy mogli nią wozić setki tysięcy turystów w warunkach godnych XXI wieku – zapowiada marszałek Jarosław Stawiarski.

Druga dofinansowana w ramach „Polskiego Ładu” inwestycja samorządu województwa to budowa pralni i stołówki w marszałkowskim szpitalu przy al. Kraśnickiej. Docelowo placówka miałaby zrezygnować z płacenia za te usługi firmom zewnętrznym. Mało tego, sama mogłaby na tym zarabiać. – Obecnie pranie wozimy aż do odległego Leżajska. Musimy prać blisko 260 tys. kg pościeli rocznie, co kosztuje nas ok. 1,5 mln zł – wylicza dyrektor szpitala Piotr Matej.

Duże miasta i powiaty

Z puli 1,9 mld zł dla naszego regionu prawie 294 mln zł otrzymały 22 powiaty (włącznie z trzema miastami na prawach powiatu).

Najwięcej z nich dostał Lublin: 30 mln zł na budowę ulic Bliskiej i Skowronkowej i 5 mln zł na kilka mniejszych ulic: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta. Kuncewiczowej i łącznik między Milenijną a Szeligowskiego. Miasto liczyło także na 104,5 mln zł na dwie duże inwestycje: przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 od Cukrowniczej do Diamentowej i budowę ul. Kłopotowskiego (przedłużenie ul. Węglarza). Na to pieniędzy nie dostało. – Czy jesteśmy zawiedzeni? Nie – zapewnia prezydent Krzysztof Żuk i przyznaje, że konkurencja była duża. Zapowiada, że nadal będzie zabiegać o pieniądze na te budowy.

23 mln zł trafią na dwa zadania w Zamościu: termomodernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji i przebudowę fragmentu ul. Partyzantów. 13 mln zł przyznano Białej Podlaskiej na remont odcinka ul. Armii Krajowej.

Jeśli chodzi o powiaty ziemskie, większość z nich stawia na przebudowę dróg. Na takie inwestycje zdecydowały się powiaty: zamojski (16,9 mln zł), opolski (15,7 mln zł), rycki (15 mln zł) i łukowski (14 mln zł). Powiat lubartowski otrzymał 18 mln zł na termomodernizację budynków. Biłgorajskie starostwo dostanie prawie 15 mln zł na rewitalizację toru wyścigowego w Biłgoraju.

Gminy małe i duże

Lwia część dotacji z „Polskiego Ładu” trafi do samorządów gminnych. Ok. 16,5 mln zł dostaną Puławy na inwestycje wodociągowe, budowę hali sportowej i boiska dla Szkoły Podstawowej nr 3.

– Cieszę się, że w końcu, po nieudanych próbach pozyskania dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, udało nam się te pieniądze zdobyć. Co ważne, ta pokaźna pula środków została podzielona proporcjonalnie. Uważam, że jest to krok w dobrą stronę – podkreśla prezydent Paweł Maj, który wcześniej często krytykował podział rządowych pieniędzy i pomijanie w nim niektórych samorządów.

Największymi beneficjentami będą jednak gminy wiejskie, którym przypadł w udziale ponad 1 mld zł. Przykłady? Fajsławice będą mogły przebudować oczyszczalnię ścieków (7,6 mln zł dotacji), Jastków dostał pieniądze (3 mln zł) na rewitalizację zespołu parkowo-pałacowego, a Kamionka zbuduje sobie stadion (5,4 mln zł dofinansowania).

Kolejny nabór wniosków w ramach „Polskiego Ładu” ma zostać ogłoszony w listopadzie. Niewykluczone, że zostanie rozstrzygnięty jeszcze przed końcem tego roku.

>>> Polski Ład w Lubelskiem. Te projekty samorządów zdobyły dofinansowanie. Pełna lista