Polski Ład w Lubelskiem. Te projekty samorządów zdobyły dofinansowanie. Pełna lista

Wyniki pierwszego naboru wniosków na specjalnie zwołanej konferencji prasowej o godz. 11 ma ogłosić wojewoda lubelski Lech Sprawka. Lista beneficjentów została już jednak opublikowana na stronie internetowej programu.

Pierwszy, pilotażowy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia. Każda jednostka samorządu terytorialnego mógł zgłosić maksymalnie trzy propozycje: na kwotę do 5 mln zł, na kwotę do 30 mln oraz jedną bez limitu dofinansowania.

W województwie lubelskim najwięcej pieniędzy otrzymał Lublin: 30 mln zł na przebudowę układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach i 5 mln zł na budowę dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych. 23 mln zł trafią na dwie inwestycje realizowane w Zamościu: termomodernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji i przebudowę fragmentu ul. Partyzantów. Prawie 15 mln zł na rewitalizację toru wyścigowego w Biłgoraju otrzyma tamtejsze starostwo. Spore pieniądze na przebudowę dróg powiatowych otrzymały powiaty: zamojski (16,9 mln zł), opolski (15,7 mln zł), rycki (15 mln zł) i łukowski (14 mln zł). Powiat lubartowski otrzymane 18 mln zł wykorzysta na termomodernizację budynków.

Ponad 100 mln zł na realizację dwóch przedsięwzięć otrzyma samorząd województwa. Za 76 mln zł ma zostać przebudowana droga wojewódzka 820 prowadząca od Łęcznej w kierunku jezior. 25 mln zł zostanie przeznaczone na „zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię – Covid 19.”