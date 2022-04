Lublin. Co najmniej 162 projekty zgłoszono do budżetu obywatelskiego

0 A A

(fot. Maciej Kaczanowski/Archiwum)

Co najmniej 162 pomysły zostały zgłoszone w tegorocznym naborze projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2023. To dopiero wstępne dane, uwzględniające wyłącznie projekty przekazane drogą elektroniczną.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować