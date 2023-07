Lublin czeka na dworzec. I absolutną rewolucję

O tym, jakie dworce i przystanki mogą przewoźnicy uwzględnić w swoich rozkładach określa prezydent Lublina.

Jaka będzie skala nadciągającej przeprowadzki?

– Na chwilę obecną 105 przewoźników posiada rozkłady jazdy stanowiące załączniki do zezwoleń wydanych przez marszałka województwa lubelskiego z odjazdami z Dworca Głównego PKS przy al. Tysiąclecia 6 i dworca przy ul. Ruskiej 13,13a, al. Tysiąclecia 8 – wylicza Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Nikt tutaj niczego

„Za dnia to jest niemrawe rojowisko pokątności. Przeczekiwania, przeżycia z dnia na dzień. Taryfiarze rżną w karty na maskach. Torby w kratę i plastik udający skórę. Zwały tego wszystkiego. Tej jednorazowości, która niesie pociechę najuboższym. Jakby dobrze powiało, to by to frunęło w niebo jak u jakiegoś dzikiego Chagalla: gacie, rajtki, biusthaltery, dżins, chemiczna koronka, cekiny, złociste badziewko, obcasiki, pumy i pampasy, lamparcie futra z węglowodorów, wszystko w niebo. Aż pozostałby nagi beton, czarny bruk, ciemny dół w tym miejscu, które umarło i nikt tutaj niczego nie zrobił już na stałe. Tylko to koczowisko: rano rozwinąć, wieczorem zwinąć. Jak namioty na lodowatej pustyni, na kamiennym stepie”.

Jedenaście lat temu Andrzej Stasiuk brał udział w międzynarodowym projekcie Citybook. Zasadą było, że twórcy mieszkają jakiś czas w danym miejscu i tworzą o nim dzieła. Stasiuk przemierzał Lublin w paskudną, wietrzną jesiennozimową aurę. Dworzec i targowisko były jak magnes.

Gdyby pisarz pojawił się znowu w Lublinie w I kwartale 2024 roku, mógłby sprawdzić, co pofrunęło w niebo, jak u dzikiego Chagalla. I co z tego wynikło.

Babcia mówiła

– Trudno określić ile osób robiących u nas zakupy to pasażerowie, ale taki związek z pewnością jest. Oficjalnie nikt z nami o przenosinach dworca nie rozmawiał. Aktualna umowa dzierżawy miejskiego terenu na którym działa spółka kończy się nam w grudniu 2024 roku. Nie wiem czy będzie się nam opłacało ją przedłużać i czy będzie taka możliwość, okres wypowiedzenia mamy trzymiesięczny. Udziałowców i handlujących jest coraz mniej, koszty funkcjonowania coraz wyższe. Miesięczny czynsz jaki płacimy miastu to 43 tysiące złotych, to jest bez kosztów prądu, ochrony, sprzątania – wylicza Leszek Fedec prezes spółki Bazar.

Jedna z handlujących żartuje, że jej babcia mówiła o likwidacji dworca i upadku handlu a ona ma wrażenie, że swoje wnuki odchowa na tym biznesie.

W najlepszym okresie w spółce istniejącej od lat 90. ubiegłego wieku było 142 udziałowców i tyle jest miejsc na targowisku. Dziś udziałowców jest około 80. a handlujących około 90. Ostatnio pojawili się trzej nowi, którzy oferują artykuły przemysłowe. Jako odczuwalne tąpnięcie biznesowe sprzedawcy wspominają rok 2012, kiedy zaczął działać „dziki” w ich ocenie targ na terenie dworcowym, na którym do dziś można robić zakupy. Głównie u obcokrajowców.